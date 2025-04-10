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Пять сотрудников КГК отмечены орденами, медалями и Благодарностями Президента Беларуси
Пятерых сотрудников Комитета государственного контроля наградят орденами, медалями и Благодарностями Президента Беларуси. Соответствующие указ и распоряжение подписал 10 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
За высокий профессионализм, личный вклад в предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере экономической безопасности государства, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительные достижения в государственной гражданской службе награждены трое сотрудников КГК.
- Орденом "За службу Родине" III степени отмечены заслуги заместителя директора ДФР КГК Виктора Селицкого.
- Медалью "За отличие в охране общественного порядка" отмечен главный инспектор управления ДФР КГК Павел Зеленкевич.
- Медалью "За безупречную службу" III степени наградят замначальника управления контроля за использованием государственной собственности - начальника отдела контроля за использованием государственного имущества КГК Наталью Халитову.
- Благодарность Президента объявлена начальнику отдела управления ДФР КГК Александру Игнатовичу и начальнику управления ДФР КГК Владиславу Ларионову.
Наград они удостоены за высокие показатели в служебной деятельности и личный вклад в повышение эффективности работы органов Комитета государственного контроля, образцовое выполнение служебных обязанностей.