Российский ракетный комплекс "Орешник" более чем наполовину белорусского производства

"О ракетостроении было здесь сказано. Никуда не денемся - обороноспособность должна быть. Кое-что мы уже научились делать в ракетостроении. Вот мы говорим: "Орешник", "Орешник"... Я как-то внимания не обращал, Владимир Владимирович Путин мне сказал: "Ты хоть знаешь, что "Орешник" - это большая половина белорусского производства". Говорю: "Да господь с тобой, в первый раз слышу", - отметил белорусский лидер.

Президент также высказался о дальнейшем развитии ракетного производства в Беларуси. "Нам нужна ракета. Она есть, эта ракета, у россиян. Конечно, "Орешник" мы создавать не будем. Очень дорого. Могли бы это сделать с россиянами. Тем более я встречался и с конструкторами, которые обеспечивают в том числе стратегический щит для Российской Федерации. Наши люди, разговариваем на одном языке, понимаем друг друга. Один из них даже у нас ядерный потенциал в советские времена - назывался проект "Пионер" - выстраивал. И с тех пор Беларусь ему нравится. Он с удовольствием работает и много помогал позиционный район создать для "Орешника", - резюмировал белорусский лидер.