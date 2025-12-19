3.68 BYN
Российский ракетный комплекс "Орешник" более чем наполовину белорусского производства. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
"О ракетостроении было здесь сказано. Никуда не денемся - обороноспособность должна быть. Кое-что мы уже научились делать в ракетостроении. Вот мы говорим: "Орешник", "Орешник"... Я как-то внимания не обращал, Владимир Владимирович Путин мне сказал: "Ты хоть знаешь, что "Орешник" - это большая половина белорусского производства". Говорю: "Да господь с тобой, в первый раз слышу", - отметил белорусский лидер.
"Оказывается, только ракета - сложное техническое сооружение - это российское производство. Все остальное - белорусское", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент также высказался о дальнейшем развитии ракетного производства в Беларуси. "Нам нужна ракета. Она есть, эта ракета, у россиян. Конечно, "Орешник" мы создавать не будем. Очень дорого. Могли бы это сделать с россиянами. Тем более я встречался и с конструкторами, которые обеспечивают в том числе стратегический щит для Российской Федерации. Наши люди, разговариваем на одном языке, понимаем друг друга. Один из них даже у нас ядерный потенциал в советские времена - назывался проект "Пионер" - выстраивал. И с тех пор Беларусь ему нравится. Он с удовольствием работает и много помогал позиционный район создать для "Орешника", - резюмировал белорусский лидер.