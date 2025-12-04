Рыженков: Поиск стран, с которыми желательно было бы выстраивать отношения, очень сложное дело

Большая командировка Президента Беларуси продолжается. Далее у Александра Лукашенко рабочая программа в Омане.

График Президентиа сверхнасыщенный: Кыргызстан, Мьянма, Оман, Алжир и снова Оман.

В ближайшие дни запланирован ряд непубличных встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов из комплекса двустороннего сотрудничества. Это работа в развитие переговоров на высшем уровне, состоявшихся 1 декабря. Также запланирована еще одна встреча Президента Беларуси с Султаном Омана. Она пройдет в субботу, 6 декабря, и подведет итог всех состоявшихся переговоров.

Переговоры президентов Беларуси и Алжира

Большой переговорный день 3 декабря прошел в Алжире.

Все перспективные направления взаимодействия Александр Лукашенко обсудил с Президентом Алжира в узком и расширенном составе (с участием делегаций). Акцент был сделан на углублении торгово-экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных двусторонних проектов. В частности, это поставки техники, промышленная кооперация, взаимодействие в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере.

Президент Беларуси: За Африкой будущее!

"В основном по всем вопросам международной повестки наши позиции совпадают. Наши сегодняшние переговоры, если они кого-то волнуют (а как я понял со слов Президента, кое-кого они волнуют), абсолютно не направлены против третьих стран. Мы вели переговоры в равноправном ключе в интересах наших народов", - сказал белорусский лидер.

Он констатировал, что Алжир за прошедшие годы совершил сильный рывок в своем развитии, преуспел по многим направлениям. "Сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает прежде всего с государствами, которые дружественны к нему. Все хотят здесь работать и уже работают. Прекрасные отношения у Алжира с Испанией, Германией, Италией, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому я так засомневался: думаю, где же наше место в Алжире. Когда Президент продолжил рассказ, я понял, что мы всегда у своих друзей можем найти свое место для работы".

Взаимовыгодное сотрудничество

Алжир - это буквально глобальные ворота в Африку. Страна - самая большая в регионе и наиболее успешная в экономическом развитии. Это важный центр международной морской торговли, транзитный маршрут между Европой и Африкой. В белорусах здесь видят долгосрочных партнеров.

Важный момент: сотрудничество, основанное на обоюдной выгоде, - именно такой подход является приоритетом для внешней политики Беларуси.

Обсуждались проекты, которые будут выгодны в равной степени как Беларуси, так и стране-партнеру. По такому принципу шла работа все эти дни в разных странах. Сразу по итогам переговоров Александр Лукашенко давал оперативные поручения членам делегации, министрам. Один из основных посылов - ускоряться. Все достигнутые договоренности должны исполняться в срок. Контроль за реализацией (как, например, в Омане) главы государств будут осуществлять лично.

Глава МИД Беларуси о большой командировке Президента

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Хочу сказать, что поиск стран, с кем желательно было бы выстраивать отношения, - это дело вообще очень сложное, потому что кроме нашего желания есть желание наших партнеров. Это раз. Второе, мы должны понимать, что есть что-то интересное и у них для нас, и у нас для них, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, взаимоуважительным и приносило хороший эффект для обеих стран, а не только, допустим, для нас, если мы чего-то хотим. Ведь главное (и это постулат Президента при организации такого рода визитов), что мы должны воспринимать наших партнеров как своих настоящих друзей и как очень близких по духу и по реализации инициатив партнеров. Мы не должны приходить туда, как приходили и продолжают приходить некоторые страны, которые, в общем-то, по-прежнему забирают, черпают ресурсы большим экскаватором, продавая задорого какие-то свои товары. В первую очередь для элит, роскошные товары. И простой народ не видит для себя никакого положительного эффекта в развитии сотрудничества с тем или иным государством. Так вот, наш Президент всегда говорит, что мы должны, чтобы народы обеих стран понимали важность сотрудничества, видели реальность результатов для повышения благосостояния людей, развития страны, повышения безопасности, стабильности в странах. А лучше, если бы мы создавали какой-то совместный продукт, который потом бы продавался и давал бы, с одной стороны, рабочие места для граждан обоих государств, с другой стороны, давал бы возможность еще и заработать на совместном продукте где-то за рубежом. Вот так мы везде идем".