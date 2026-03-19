Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

"Ситуация значительно улучшилась" - Джон Коул оценил прогресс в отношениях США и Беларуси

Переговоры Лукашенко и Трампа, снятие санкций, международная повестка: во Дворце Независимости 19 марта обсуждали не только белорусско-американские вопросы. В Минск с очередным визитом прибыл спецпосланник США Джон Коул.

Стороны продуктивно пообщались, обсудив ряд тем, связанных и с глобальными событиями (в том числе на Ближнем Востоке и в Венесуэле), и решив локальные проблемы. Речь шла о полном возобновлении работы дипломатов, прямых рейсах и ближайших встречах. Сняты санкции с ряда белорусских компаний, отношения продолжают идти на сближение.

Общая атмосфера: стороны понимают друг друга, несмотря на расхождения по некоторым вопросам.

Если говорить об интенсивности белорусско-американских переговоров, то это пятый визит спецпосланника США в Минск. Джон Коул прибыл во Дворец точно ко времени, встреча в кабинете Президента Беларуси Александра Лукашенко была назначена на 11:00.

Приезд Джона Коула

Рядом с Джоном Коулом из участников переговоров присутствовал Кристофер Смит, зампомощника госсекретаря США, мягко говоря, в Беларуси не впервые, не впервые во Дворце Независимости.

С белорусской стороны Валентин Рыбаков, дипломат, постоянный представитель страны в ООН, и Иван Тертель, глава Комитета государственной безопасности.

Не надо быть специалистом, чтобы, глядя на общую коммуникацию, понимать - в предлагаемых обстоятельствах всем комфортно.

После теплого приветствия и классического в такой ситуации смол-тока тема довольно быстро сместится даже не на отношения Минска и Вашингтона, а на международную повестку, в частности, на Ближний Восток.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Вы воюете против наших друзей (Ирана - прим. ред.). И я готов откровенно поговорить на эту тему. Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, являюсь сторонником вашего президента".

Стороны выскажут свои позиции. Американская, которую, конечно, представляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, на сегодняшний день выглядит так: "Если бы я мог сказать несколько слов по Ирану. Вы понимаете, конечно, что, говоря о ядерном оружии, всегда - и в СССР, США - никто не мог применять ядерное оружие, потому что все понимали, что это самоубийство. Вы знаете, на Западе мы называем их религиозными радикалами. И они могут сами себя взорвать, совершать любые действия, включая развязывание ядерной войны. Мы разные - вы, Китай, Советский Союз, США, но мы не самоубийцы, а эти люди, мы не знаем, что от них ждать".

На этой ноте основная часть переговоров перейдет традиционно в закрытый формат, как это было в июне, июле, сентябре и декабре 2025 года. Такая интенсивность в установлении отношений в прошлом году, похоже, переходит и на этот.

Пока пресса будет готовиться к подходу, темы, конечно, начнут появляться. Основные: потенциал белорусско-американских отношений в целом и прямые переговоры Лукашенко и Трампа.

Какими были итоги встречи? Какие остались впечатления у американской стороны? С таких вопросов начнется небольшой пресс-подход.

Джон Коул, спецпосланник США по Беларуси:

"Мы очень много обсуждали вопросов, связанных с взаимоотношениями между Беларусью и США. Мы обсуждали также и то, что думает о войне в Иране Беларусь, что думают о войне в Иране в США, каким образом эта ситуация развивается. Очень ценно всегда получать мнение Президента Беларуси, потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все то, что мы обсуждали здесь сегодня, в Вашингтоне. Мы обсудили также ситуацию, что происходит в Венесуэле и в других регионах мира, каким образом это влияет на события во всем мире, потому что у нас в западном полушарии сейчас ситуация очень динамично, стремительно развивается и очень много изменений. Президент Трамп постоянно говорит о Президенте Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и об уважаемом мировом лидере. Какое-то время назад мы были разочарованы тем, что Президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне, но Президент Трамп пригласил Президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира".

Свою позицию в этом вопросе Беларусь обозначила сразу, как только Президент получил личное приглашение. Официальный Минск воспринимает Совет мира как площадку для урегулирования конфликтов, в первую очередь в своем регионе.

Беларусь не отходит от мирной повестки, как и от повестки снятия незаконных санкций. И здесь дело не только в белорусских интересах, во всем мире это вызывает турбулентность.

Простой пример: санкции только против Беларуськалия сильно ограничили экспорт удобрений. Конечно, они выросли в цене, а в итоге в Марокко и Кот-д'Ивуаре урожайность снизилась на 12 %, что является критическим показателем для их сельского хозяйства. И таких примеров немало. Эти точки начинают обостряться, в Вашингтоне это, похоже, начинают понимать.

"Я объявил Президенту Лукашенко о том, что США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси и Министерства финансов. США также приняли решение, об этом объявлено было Президенту, - выводятся из всех санкционных списков 2 белорусские компании: Белорусская калийная компания и Беларуськалий", - отметил спецпосланник.

Еще один вопрос по международной повестке коснется Украины. Восточноевропейский регион, все близко. Журналисты спросили у Коула про отношение к тезису о смещении акцентов, как будто украинский конфликт занял второе место на фоне событий в Иране.

"Это разные конфликты. Естественно, для России и Украины ситуация в Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому ситуация очень такая переменчивая и меняется каждый день", - ответил Джон Коул.

Следующий вопрос, как и лаконичный ответ на него, практически сразу попал на все первые новостные полосы. Детали, судя по всему, в разработке.

На вопрос, стоит ли ожидать в ближайшей перспективе прямого двустороннего контакта Президента Лукашенко и Трампа? Ответ: "Да".

Спросили у спецпосланника и про его переговоры в Литве. Пока она выполняет функцию "недовольных и напуганных" Беларусью № 1 в Европе. Официальный Вильнюс активно продвигает мысль о том, что страна якобы представляет угрозу из-за беспилотников и воздушных шаров.

"Разумеется, я слышал то, что говорили президент Литвы и президенты других стран. Естественно, я это все слышал. Работая с представителями Литвы, мы выполняем в этом случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились", - заявил спецпосланник США.

Темы, которые звучат во время переговоров, вообще сам их факт, каждый приезд американской делегации кто-то хочет приписать на свой счет. Журналисты спросили, что думает об этом сам спецпосланник.

"Я нахожусь под влиянием, т. е. я работаю с Президентом Трампом и с Президентом Лукашенко. Я знаю, что эти люди там где-то существуют. Я знаю, что они всячески пытаются раздувать свою значимость с помощью средств массовой информации. На меня это никакого влияния не оказывает, никаких инструкций ни от кого больше, кроме как от Президента Трампа, в данном случае я не получил", - подчеркнул Джон Коул.

Уже в завершении спецпосланник обратит внимание на соглашение сторон по выходу ряда заключенных. Формулировка: "с возможностью остаться в Беларуси". Общий итог обсуждения международной повестки, будущих прямых переговоров и снятия санкции озвучил сам Джон Коул: "Во-первых, ситуация значительно улучшилась. Мы прошли очень большой путь с тех пор, когда мы в первый раз приехали сюда для встречи с Президентом. Еще раз повторяю, ситуация очень улучшилась, мы обсуждаем все вопросы, которые связаны с нашими двусторонними отношениями".

На этом журналисты американского представителя больше задерживать не стали. Однако напоследок спросили, стоит ли ожидать прямых рейсов из Беларуси в США и наоборот. Ответ был многообещающим: "Надеюсь".

Так что стоит ожидать в расписании маршрут Вашингтон - Минск.

Уже в завершении белорусская и американская стороны отправились на обед. Это такая неформальная часть переговоров, где тоже многое решается, но уже, конечно, без прессы.

Разделы:

ПрезидентСША

Теги:

УкраинаИранБеларусь-СШАспецпосланникиВенесуэла