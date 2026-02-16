Совет мира, будущее Европы - Лукашенко провел встречу с госсекретарем Союзного государства

Рабочая неделя Президента Беларуси стартовала с союзной повестки. 16 февраля Александр Лукашенко провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Обсуждали внутреннюю повестку: перспективы сотрудничества, рынок, экономику и выстраивание единого союзного пространства, международную политику.

Совет мира, ситуация в Венесуэле, позиция Китая и будущее Европы. Как могут события на геополитической арене влиять на наш союз? Ключевая мысль: нет такой силы, которая могла бы оторвать Беларусь от России.

Во Дворце Независимости белорусско-российская повестка

Переговоры накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства - классический протокол, что называется, сверки часов. Событие запланировано на 26 февраля. 16 февраля о темах говорили во Дворце Независимости. Актуальными, конечно, остаются работа правительств двух стран, общие программы и международная повестка. Ей 16 февраля было посвящено немало времени в разговоре с Госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Еще один немаловажный политический инфоповод - приближающийся Совет мира в Вашингтоне. Напомним, Беларусь довольно быстро подписала участие в новой инициативе, Президент позже объяснит почему. Но физически Александр Лукашенко на первое заседания отправиться не сможет. Это связано с плотным президентским графиком, который выстраивается заранее. Здесь же рядом обязательный ВГС - много предположений в СМИ, "кто, когда и почему?". Александр Лукашенко прокомментирует сложившуюся ситуацию.

Обращаясь к Сергею Глазьеву в начале встречи, Александр Лукашенко сказал: "Использую нашу встречу для того, чтобы на эту конспирологию ответить. Тем более что я выписал основные вопросы, которые до сих пор висят, как журналисты говорят, на страницах основных информационных ресурсов. Я бы, может, и не обращал на это внимания. Но некоторые, даже россияне, начали на это реагировать".

"Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси. Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть - Беларусь - мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не все. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом (отношении - прим. ред.), - сказал Президент. - Попытка выстроить единое союзное пространство - это тоже исходит из наших вековых связей. Что тут говорить о каких-то силах, которые стремятся оторвать Беларусь от России".

Консультации с американцами

Как Беларусь обозначает свои союзные позиции во внешних переговорах, Президент приведет конкретный пример. Весь прошлый год официальный Минск проводил немало консультаций с американскими представителями. Кит Келлог, Джон Коул приезжали разговаривать и по Украине, и по внутренней повестке. Все закончилось снятием санкций и очевидным потеплением отношений между управленческими структурами двух стран. Обмен подарками, интервью и главное прямая коммуникация.

Лукашенко о роли Китая в судьбе Беларуси

Президент подчеркнул, что лишь только на первой встрече с американской делегацией по его инициативе был затронут вопрос России. "Я его затронул. И сразу попросил американцев на эту тему не рассуждать. Именно в таком плане сказал: мы с Россией давно определились, все об этом знают, мы вместе будем действовать, не пытайтесь вбить между нами клин и как-то оторвать. На что американцы сказали: "У нас даже такой темы не было в переговорах, мы прекрасно понимаем, что такое Россия для Беларуси и Беларусь для России". Через запятую - Китай".

Александр Лукашенко отметил, что на Западе в свое время, включая США, закрыли перед Беларусью дверь и "даже в окно не предложили влезть". "Китайцы и россияне всегда держали свои двери открытыми. Мы что не так сделали? Мы что, против Америки как-то поступали? Нет. Все понятно. Вот наша позиция: Россия и Китай - это жизненно необходимые для существования Беларуси государства", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы-то это прекрасно понимаете. Поэтому всякие рассуждения даже Маши Захаровой или там заместитель министра иностранных дел высказался, что они нам по-товарищески что-то советуют, рекомендуют. Слушайте, я 30 с лишним лет работаю Президентом. Мы с вами давным-давно знакомы. Слушайте, я видел разных президентов. Кто-то посчитал, что 5 американских президентов видел. Я видел разные ситуации. И меня обвести на ровном месте или куда-то столкнуть в сторону невозможно, - отметил Александр Лукашенко. - У меня в этом плане большой опыт. Я многим-многим россиянам, а если вы подключитесь, - мы многим можем посоветовать, как себя вести по отношению к этому бешеному Западу".

Открытая политика официального Вашингтона

Дело осложняется тем, что не всегда политика официального Вашингтона вкладывается в рамки и международных, и дипломатических, и вообще этических стандартов. Операция против Венесуэлы, посчитали эксперты, обошлась Америке примерно в 3 млрд долларов и еще большие репутационные потери. Тот же Ближний Восток с небольшими по площади государствами, мягко говоря, не понял такого поворота.

Лукашенко: Я предлагал США идеальный план по Венесуэле, но они сотворили глупость "Дональд Трамп хотел как-то угодить военным", - предположил белорусский лидер 16.02.2026 12:20

Президент Беларуси рассказал, что в переговорах с американской стороной всегда откровенно высказывает свою позицию: "Им постоянно откровенно говорю, где они неправы. С Мадуро неправы - глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев (не я сам, они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем. Дональд хотел как-то угодить военным".

"Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну, докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о готовности предложить Трампу план по выходу из кризиса в Венесуэле "Не хочу сказать, что я тут главный советник и могу с Трампом решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать", - отметил глава Беларуси 16.02.2026 12:32

"Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное - а что дальше? Поэтому это еще тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки. У меня есть предложение по выходу из этой ситуации. И если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с Дональдом в этом отношении работать, - заявил Александр Лукашенко. - Он прагматичный человек. Я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему. Я не хочу сказать, что я тут главный советник, я тут могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать".

Ключевые шаги американского руководства

В 2025 году после возвращения в Белый дом, если коротко описывать все ключевые шаги Дональда Трампа, он распорядился официально переименовать Мексиканский залив в Американский. Предложил Канаде присоединиться к штатам на правах 51-го образования, наложил 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и той же Канады. Предложил контролировать Гренландию, у которой есть суверенитет, и грозил Панамскому каналу. Вот так риторика стала абсолютно открытой, не рассказывая сказки про демократические подарки угнетенным народам. Просто Америке это надо.

Сценарий США: мир через силу

Александр Лукашенко также высказался о тактике в политике Президента США Дональда Трампа.

Лукашенко призвал "не париться" по поводу проводимой Трампом политики "Трамп же сразу сказал: мир через силу. А тактика такая: нажать, потом отступить. Сильная страна, мощная, лидер в мире", - заметил белорусский лидер 16.02.2026 13:00

"Не надо париться по поводу его политики. Он же сразу сказал: мир через силу. А тактика так: нажать, потом отступить. Это его тактика. Сильная страна, мощная, лидер в мире. Ну, такая тактика у него. И не надо тут на него накатывать, наваливаться и прочее. Я его тут не защищаю, но это действительно так. Это его тактика. Мы это прекрасно чувствуем по переговорам с Соединенными Штатами Америки. И нам удается в этих переговорах решать свои проблемы", - заявил белорусский лидер. "Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России. Я не знаю уже, какие будут президенты в Беларуси, но все больше склоняюсь к тому, что такие будут, как Лукашенко. Они от России не отойдут", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент сказал: "С Россией у нас понятно. Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от Беларуси. А оторвать нас от России… Слушайте, мы вдвоем остались. Вдвоем с Путиным - Беларусь и Россия".

Лукашенко: Беларусь будет участвовать в деятельности Совета мира на уровне главы государства Президент Беларуси обратил внимание, что страна всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов и в данном контексте готова участвовать в деятельности Совета мира 16.02.2026 12:29

Александр Лукашенко в этом контексте упомянул про ряд среднеазиатских республик, руководители которых намерены принять участие в первой встрече в рамках инициированного Президентом США Дональдом Трампом Совета мира. "Господь с ними. Это суверенные, независимые государства. И я, и Путин это признаем, они вправе определять свою политику. Что касается России, я абсолютно убежден: эти государства никуда не денутся - от нас, от России. Мы это видим. И слава богу. Экономика, жизнь будут решать все, - сказал глава государства. - Китай они видят недалеко от себя. Естественно, Китай рядом, помогают китайцы. Но китайцы никогда не пойдут против России, вразрез с интересами России. Я хорошо знаю руководство Китая и Си Цзиньпина больше 20 лет. Это спокойный (человек - прим. ред.), умница. Китайцы - они же очень осторожные люди".

Почему Лукашенко лично не будет присутствовать на Совете мира?

Возвращаясь к теме Совета мира, Президент объяснил, почему все-таки не будет присутствовать лично и почему считает Совет мира площадкой с перспективами, на которой официальный Минск точно будет и присутствовать, и влиять.

Глава государства также высказался по поводу различного рода ложных версий, которые появились после того, как стало известно, что он лично не будет принимать участия в первой встрече лидеров Совета мира в Вашингтоне. Страну там представит министр иностранных дел.

Александр Лукашенко в первую очередь указал на логистические сложности, которые возникли бы в случае его личного участия в мероприятии. Таких сложностей не было, например, у представителей среднеазиатских республик. "Да, они поехали в Вашингтон. Наверное, им удобнее. А я что, должен был в связи с этими санкциями через Южно-Африканскую Республику лететь в Вашингтон? - риторически спросил Президент. - Если вы хотели меня там видеть, решите вопрос, чтобы я мог спокойно прилететь и улететь оттуда".

Звучала также версия, что личному участию главы государства якобы помешали вопросы безопасности. "Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос безопасности". Слушайте, это не к Лукашенко вопрос. Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. "Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустят". Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим Президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего", - сказал по этому поводу белорусский лидер.

Еще один информационный вброс: якобы на решение Президента Беларуси повлиял Президент России. Александр Лукашенко заметил, что на момент разговора с Владимиром Путиным еще даже не знал, что приглашен на Совет мира. Однако авторы фейка даже не смогли эти факты сопоставить. "И потом, Путин такой человек, что он никогда… Он будет аккуратно что-то выстраивать, как-то намекать. Но чтоб не пустить... Он бы наоборот сказал: слушай, ты там будешь на Совете, передай Дональду это, это, это. То есть как-то представить… Ну, не интересы Российской Федерации, как там Песков говорил, что вот, нам не надо, чтобы кто-то представлял (и даже Беларусь) интересы", - отметил Александр Лукашенко.

Что касается участия Беларуси и лично главы государства в деятельности Совета мира, Александр Лукашенко пояснил: "Я очень надеюсь, что те мероприятия, которые будут происходить в дальнейшем… Мы обязательно на уровне Президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать".

"Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем", - подчеркнул Президент.

"У нас флаг один - мир. Мы хотим мира и прежде всего там, где наша судьба - Украина, - заявил Президент. - Мы все хотим там мира. И не только в Украине, но в других точках. Думаю, что нам будет там к месту (находиться в Совете мира - прим. ред.)".

ООН и ОБСЕ: декаданс международных организаций?

В продолжение темы о деятельности Совета мира глава государства прокомментировал существующее мнение, что эта структура якобы стремиться заменить Организацию Объединенных Наций. "Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался", - заметил Президент.

Лукашенко назвал ООН никчемной организацией "Организация Объединенных Наций никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет", - констатировал Президент Беларуси 16.02.2026 13:19

По его словам, в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий. А по-настоящему важные вопросы, требующие вмешательства, так и остаются неразрешенными. Один из актуальных примеров - ситуация с Палестиной и сектором Газа. "Было принято решение об образовании государства палестинского. Давно. Решено? Не решено. Постоянные столкновения, постоянная война. Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного", - сказал Александр Лукашенко.

"Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет, - подчеркнул белорусский лидер. - Так что моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций - это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет".

"Поэтому мы не болеем темой, что Совет мира заменит Организацию Объединенных Наций. Но, как американцы говорят, step by step", - сказал Президент.

Президент привел пример и еще одной структуры, чья эффективность вызывает большие сомнения, несмотря на заявленные в названии посылы, - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности?

О войне в Украине сейчас много говорили на завершившейся накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в Германии 13-15 февраля. Более 60 глав государств и руководители той же ОБСЕ послушали разгромную критику команды Трампа. Мюнхенский доклад по безопасности содержал прямые упреки в адрес Белого дома о разрушении миропорядка. Американцы ответили тем, что старого мира и того мироустройства больше нет. То, о чем официальный Минск говорит с 2014 года.

"Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?" - риторически спросил Александр Лукашенко. Вместо реальных действий на пользу мира со стороны этой структуры, наоборот, раздаются ложные обвинения в сторону президентов России и Беларуси.

Более того, Западная Европа отказывается от сотрудничества с Россией и Беларусью, даже вопреки собственной выгоде. "Вы возьмите сейчас эту Европу. Ее рвут на части - разделить, разбить, убрать, чтобы ни евро не было, ни экономики, ничего не было", - заметил Президент. Таким образом, сильные игроки пытаются приостановить экономическое развитие Евросоюза как мощного экономического региона и солидного конкурента для остальных.

"Единственно, с кем они могли общаться, дружить и разговаривать - сказано мною год или полгода тому назад, - Россия. Здесь - ресурсы, у вас - высочайшие технологии. Давайте вместе сотрудничать. Вот это - Евразийский регион, и это была бы самая мощная организация", - рассказал Александр Лукашенко про возможный вариант, отметив нежелание Евросоюза следовать по этому пути.

"Сейчас одумался Макрон или еще кто-то на закате своей карьеры: будем устанавливать с Россией контакты, будем разговаривать. Так от этого никто не отказывался. Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте. Не надо", - продолжил глава государства.

"Вот Трамп попробовал к миру нас подвинуть в Украине. А им (в ЕС - прим. ред.) не надо это", - добавил Президент.

Александр Лукашенко считает, что сейчас, когда в Европе такая турбулентность и нужно "утихомирить этот регион", можно было бы активно задействовать ресурсы ОБСЕ. Однако этого не происходит.

Президент отметил, что постоянных членов Совета Безопасности ООН ситуация в организации, возможно, и устраивает, хотя сейчас уже и там предпринимаются определенные попытки что-то изменить. Впрочем, пока без видимых результатов.

Например, велись разговоры о возможном увеличении числа постоянных членов Совбеза ООН, но этот шаг при существующей системе принятия решений вряд ли даст эффект. "Хотят кость бросить - семь-восемь сделать. Но это ничего не изменит. При тех решениях, которые принимаются консенсусом, где есть право вето... А сделать так, чтобы не было права вето, ни в коем случае нельзя при той ситуации, которая сегодня складывается", - сказал глава государства.

Он не исключил, что в будущем Россия присоединится к Совету мира и сможет занять там лидирующие позиции. Если эта структура покажет определенную результативность. Тем более что рано или поздно вместо Дональда Трампа придет другой Президент и Соединенные Штаты откажутся от того, чтобы быть вечным председателем в Совете мира.

Повестка Высшего госсовета

По словам Президента, итоги Совета и общие позиции двух стран по этому вопросу станут обязательной темой повестки. Тем более что ВГС займет не один день.

Может, у меня поменяется в чем-то позиция в связи с аргументацией Владимира Владимировича. Может, он от меня услышит что-то новое для себя. Но этот вопрос мы обязательно обсудим", - сказал белорусский лидер.

"Мы серьезно намерены работать в Совете мира. Серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем, будучи союзниками России, мы готовы вместе сотрудничать по этой тематике. "Естественно, эта позиция - и России, и Беларуси - будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения", - пояснил Президент.

Что еще будет на повестке Госсовета? Разумеется, экономика, политика и дипломатия - по этим каналам сегодня в Союзном государстве нет разногласия в принципе. Те же позиции и в оборонной сфере.

Единое Отечество от Бреста до Владивостока

"У нас единое Отечество от Бреста до Владивостока. Ну, неплохо бы было, если бы от Лиссабона до Владивостока - хотя бы экономическое. Но не от нас это зависит. А вот от Бреста до Владивостока - это Отечество нам потерять нельзя. Мы его веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы "сопливые" еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки. Мы не имеем права его порвать, - подчеркнул глава государства. - Но в этом Отечестве два государства. Два суверенных, зависимых друг от друга государства".

Президент Беларуси: Мы не имеем права потерять единое Отечество от Бреста до Владивостока "Никому не будет позволено оторвать кого-то куда-то, тем более Беларусь от России", - подчеркнул Александр Лукашенко 16.02.2026 13:33

"Так случилось: мы начали строить свое государство, Россия строит свое. Мы в общем доме. У России большая квартира, у нас - поменьше. Но у каждого своя. И мы как добрые соседи хорошо живем. Нормально живем, понимаем друг друга", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается узких мест, где еще нужно поработать, Президент обозначил задачу, как "большее понимание на уровне правительств". Они в том числе отвечают за качество и скорость исполнения союзных программ. Каких? Пояснил госсекретарь.

Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

"Мы запускаем, наконец, пригородное трансграничное железнодорожное сообщение. Оно будет связывать наши пограничные регионы. Пока это Смоленская область и Витебская. Будет реализован проект, два электропоезда будут в ежедневном режиме курсировать между Смоленском и Витебском, между Оршей и Смоленском. Все льготы, которые наши граждане имеют по нашим национальным законодательствам, сохранятся. Это удобное транспортное сообщение, которое, мы надеемся, будет дешевле, чем альтернативные виды транспорта. На высшем совете будет принят декрет, который запустит этот механизм".