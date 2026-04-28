Спецпосланник Трампа поблагодарил Президента Беларуси за готовность к конструктивному взаимодействию
Спецпосланник президента США Джон Коул поблагодарил Александра Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию.
"Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси моя команда и я помогли обеспечить освобождение трех поляков и двух молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа, Кристофера Смита и его команды в Госдепартаменте, а также тесной координации с несколькими надежными партнерами. Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку, а также Президента Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка приходит на помощь своим союзникам и добивается дипломатических побед, на которые больше никто не способен", - написал Коул в соцсети X.
Позже на пресс-конференции в Варшаве спецпосланник Коул вновь обратился в Президенту Беларуси, отметив его особую роль в сегодняшних политических процессах.
"Свершилось то, о чем я говорил с Лукашенко: если вы хотите быть игроком на мировой арене, вы должны делать такие вещи. Чтобы освободить заключенного, требуются две стороны: нужен Лукашенко и нужны мы. Мы приветствуем его решение в отношении оппозиции. Я не говорю, что он Черчилль, но хочу отметить: он движется в правильном направлении, и сегодняшнее действие это доказывает", - подытожил Джон Коул.