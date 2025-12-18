"Спокойный до невозможности" - Лукашенко рассказал, что думает о Си Цзиньпине

Фото: president.gov.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac7c32c0-d0e6-44cf-a5da-c9cb285cde87/conversions/8011581c-3380-4876-957f-eaa3879c70d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac7c32c0-d0e6-44cf-a5da-c9cb285cde87/conversions/8011581c-3380-4876-957f-eaa3879c70d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac7c32c0-d0e6-44cf-a5da-c9cb285cde87/conversions/8011581c-3380-4876-957f-eaa3879c70d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac7c32c0-d0e6-44cf-a5da-c9cb285cde87/conversions/8011581c-3380-4876-957f-eaa3879c70d2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании Newsmax TV поделился мнением о лидере КНР Си Цзиньпине.

Глава государства обратил внимание, что Си Цзиньпин - китаец, а это значит, что лидер КНР умный и аккуратный, спокойный до невозможности, как все китайцы. "Это их особенность. Они никуда не торопятся. Это умные люди, которые понимают, что рано или поздно проблема должна быть разрешена", - сказал он.

По словам Президента Беларуси, в Китае считают, что ускорять какие-либо процессы бесполезно, ибо можно нарваться на неприятности, поэтому там "тихо и спокойно делают свое дело". Белорусский лидер рассказал ведущей телеканала Newsmax TV Грете ван Састерен, что он первый раз приехал в Китай более 30 лет назад, тогда и заметил, что за Китаем стоит большое будущее. "И будучи депутатом, кадры есть, - уточнил Александр Лукашенко. - Приехал в Беларусь и сказал в парламенте, что нам надо выстраивать отношения с китайским государством, так как там большое будущее".

Однако тогда американцы, упомянул глава Беларуси, "не очень с нами дружили и дружить не хотели", европейцы также пытались запутать белорусского лидера демократией. "Но я видел прежде всего экономику и что Китай будет развиваться. Прошло 25-30 лет, и Китай выбивается в лидеры. Он даже насторожил вас (США. - прим. news.by), поэтому пытаетесь сдержать его развитие. Здесь (в Беларуси. - прим. news.by) был Майк Помпео, Джон Болтон", - вспомнил Президент.

Он также отметил, что при первом президентском сроке Дональда Трампа убеждал их (Помпео и Болтона. - прим. news.by), что Китай остановить сегодня невозможно, и США могут потерять как минимум 20 лет, чтобы сдержать Китай, а его, уверен Александр Лукашенко, сегодня не в состоянии сдержать никто, "особенно с той философией, которая присутствует у китайцев в голове".

На вопрос Греты ван Састерен, что произошло за эти 20 лет с Китаем, Александр Лукашенко ответил, что КНР совершает каждый год революцию. "Я приезжаю туда каждый год и не узнаю эту страну. Они настолько эффективны, что вы даже оценить этого не можете. Последнее решение Соединенных Штатов Америки (я из средств массовой информации это услышал), что Трамп готов создать некий блок из пяти государств - Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Если этот союз случится, то мир будет совершенно иным и в короткий промежуток времени. Невероятно!" - считает глава государства.