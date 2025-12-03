Технологии, продовольствие: лидеры Беларуси и Алжира обсудили сферы сотрудничества

3 декабря продолжился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Алжир. На переговорах с лидером этого государства поднимался самый широкий спектр вопросов: от технологических перспектив до продовольственной безопасности.

У Беларуси есть все шансы закрепиться на этом огромном рынке, который давно интересует самые сильные экономики мира. Алжир - это глобальные ворота в Африку.

Переговоры двух лидеров проходили в особом доверительном формате и были вполне конкретными. Главный аргумент - работать как друзья, на благо людей и будущих поколений. По итогам президенты подписали совместное заявление об укреплении дружбы и партнерства между Беларусью и Алжиром.

Большой переговорный день на севере Африки стартовал в самом заметном месте алжирской столицы. Почти 100-метровый массивный памятник виднеется отовсюду - возвышается над городом, напоминая о павших в войне за независимость в середине ХХ века. Независимость далась алжирцам непросто. Александр Лукашенко возложил венок к монументу славы и мученичества.

Сотни тысяч людей сложили голову в борьбе с французскими колонизаторами страны, которую те контролировали более 130 лет, что до сих пор аукается в дипломатических стычках. Александр Лукашенко посетил и музей, где прошел небольшой экскурс в историю сложных отношений Франции и Алжира. О величии подвига написал слова Президент Беларуси в книге почетных гостей.

Переговоры с Президентом Алжира прошли во дворце XIX века "Эль Мурадия". Для Александра Лукашенко и Абдельмаджида Теббуна это первая встреча.

Абдельмаджид Теббун возглавил страну в 2019 году. До этого Алжир переживал немало сложных моментов: гражданская война в 90-х, арабская весна, которая слегка затронула страну, пандемия. Сегодня Алжир вышел на политическую устойчивость и экономический рост. Надежные партнеры нужны во все времена. Тем более что Беларусь идет в Африку с простой стратегией - полезные проекты без колониальных замашек и диктата.

Лидеры по традиции поприветствовали делегации. В преддверии переговоров на высшем уровне прошло немало визитов и встреч министров и представителей предприятий. Политика открытости Алжира, курс на индустриализацию, развитие инфраструктуры - все это создает условия для работы. Совместных проектов может быть немало. Их, как и международную обстановку, обсудили и во время узкого формата, и когда подключились правительственные круги. Только по местным традициям для прессы здесь было лишь несколько кадров.

Уже по итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление об укреплении дружбы и партнерства. Подписями скрепили дорожную карту на ближайшие 2 года - это, как сказал Александр Лукашенко, работоспособный план отношений. Соглашения подписаны по военно-техническому сотрудничеству, ветеринарии, в области научных исследований.

Артур Карпович, министр торговли Беларуси:

"Вопросы решаются непросто. Люди восточные очень аккуратные. Поэтому они настороженно относятся. Но когда они видят, что ты пришел с открытой душой и с открытым сердцем, то тогда и отношение к тебе соответствующее. С любым министром у нас выстраивается диалог, причем очень конкретный. С министром внешнеэкономических связей Алжира мы договорились, что следующее заседание межправкомиссии мы проведем в Минске уже в первой половине февраля 2026 года".

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома:

"В рамках этого визита главы государств подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве между странами. В самое ближайшее время начнет функционировать соответствующая комиссия по военно-техническому сотрудничеству. За последнее время мы провели достаточно большую работу с нашими коллегами из Алжира в части определения потенциальных проектов по ВТС. На сегодняшний момент сформирован проект дорожной карты, по которому мы в самое ближайшее время приступим к практической реализации".

Взаимопонимание нашли минсельхозпроды, образование, а также промышленники. В общем, первый визит был максимально результативным.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"По всем вопросам международной повестки наши позиции совпадают. Наши сегодняшние переговоры, если они кого-то волнуют, как я понял со слов президента, кое-кого они волнуют, абсолютно не направлены против них и против третьих стран. Мы вели переговоры в равноправном ключе, в интересах наших народов: белорусского и алжирского. Для меня было несколько не то что удивительно, а открытием, что Алжир за это время совершил глобальный рывок в своем развитии. В ходе переговоров я даже на какое-то время засомневался, будем ли мы полезны для Алжира, потому что по всем тем технологическим направлениям, которые у нас есть, Алжир уже преуспел. Страна прекрасно развивает свою индустрию и промышленность".

"Откровенно говоря, сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает с государствами, которые дружественны к нему. Представьте географию: от Кореи до Соединенных Штатов Америки - все хотят здесь работать и уже работают", - отметил белорусский лидер.

Абдельмаджид Теббун также рассказал об итогах переговоров: "Мы оценили наши шаги в ходе двусторонних отношений. Говорили об основных вопросах, обсудили наш план на 2026-2027 годы. Мы договорились поддерживать инвестиции в сферах сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, научных исследований. Наши министры обсудили все вопросы по торговле".

Абдельмаджид Теббун заявил, что в ходе переговоров также обсудили ряд международных вопросов, в том числе относительно ситуации в Палестине и Ливии. Обсуждался также вопрос решения конфликта в Украине. Главы государств сошлись во мнении, что его необходимо разрешить мирным путем с помощью переговоров.

Корни отношений между странами еще с советских времен, на это можно опереться. Но нынешние переговоры на высшем уровне и прошедший накануне бизнес-форум дали старт новой большой работе. В Алжире оценили сильные стороны Беларуси - обсудили промкооперацию и поставки техники.

"Алжиру очень нужны наша сельскохозяйственная техника и сельскохозяйственные технологии, потому что решить вопрос продовольственной безопасности невозможно без наличия технологий и современной техники. Я предложил президенту и его коллегам приехать в Беларусь. Мы найдем хороших контрагентов, людей, которые работают в сельском хозяйстве и будут готовы работать в Беларуси на земле по нашим технологиям, нашими машинами и со специалистами. Производите продукцию, забирайте ее в Алжир", - сказал Президент.

Алжир в плане производства продуктов питания очень интересует продукция из молока, а также мясная продукция, продукты питания.

"Что касается машиностроения (а наша Беларусь - это машиностроительная страна), Президент сказал, что они заинтересованы в производстве и строительстве совместных предприятий по производству тракторов и автомобилей. Мы готовы здесь работать и должен сказать, что конкуренты вряд ли у нас будут в плане цены и качества. Мы производим продукцию, имея более низкую себестоимость. Если мы дисциплину подтянем немножко, конкурента у нас здесь не будет", - отметил глава государства.

Алжир с новой силой взялся за заброшенный некогда проект "Остановим Сахару". 80 % территории занимает знаменитая пустыня, собираются гигантской полосой высаживать деревья. Есть договоренности у МАЗа по поставкам автобусов и у Бобруйскагромаша по сельхозоборудованию.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы договорились с министром промышленности, что будем идти через наше совместное предприятие, через передачу технологий им здесь. Рынок для нас абсолютно новый. Мы определили те компании, с которыми будем сотрудничать на их стороне, а также среди своих (Бобруйскагромаш, "Амкодор", МАЗ, МТЗ)".

Среди практических предложений - укрепление продовольственной безопасности. Беларусь может создавать полноценную инфраструктуру по сушке зерна. Работу начали не так давно, но уже есть договоренности у молокоперерабатывающих заводов. Говорящий факт о емкости рынка - по импорту алжирцы закупают в 10 раз больше молока в принципе, чем покупают в Беларуси.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Уже в этом месяце 2025 года мы примем специалистов алжирской стороны, которые оценят халяльную продукцию нашего предприятия мясо-молочной отрасли и подтвердят тот сертификат, который был выдан нашей организации "БелХаляль". Это говорит о том, что мы уже завершаем работу по поставкам нашей продукции на алжирский рынок с учетом всех мировых и внутренних соглашений, которые существуют. Также в рамках этого визита был заключен договор на поставку сухого обезжиренного молока на сумму более 1,5 млн долларов США. Касаемо совместных предприятий, также есть интересные предложения, над которыми обеим сторонам надо еще посидеть и подумать. С этой целью мы пригласили наших коллег в Беларусь, чтобы они посмотрели производство наших молочных продуктов, и мы вместе с ними определились о возможном создании совместного предприятия, которое может являться соответствующим хабом для реализации совместной продукции на рынке африканских государств".

Цифра общей торговли в 50 млн долларов явно скромная для Беларуси и емкого алжирского рынка. Должен подключиться бизнес - создание Совета делового сотрудничества его простимулирует.

"В прошлом году мы наработали 50 млн товарооборота - это смешная цифра для такого потенциала, которым мы с Алжиром обладаем. Мы должны в ближайшие год-два выйти на товарооборот хотя бы полмиллиарда долларов, а дальше больше", - отметил Президент Беларуси.

"Что меня приятно удивило, у Президента Алжира прекрасные отношения с Султаном Омана и этим государством. Они очень тесно сотрудничают. Это наши друзья. Мы с Султаном Омана 20 лет знаем друг друга. И, как многие заметили, у нас хорошие отношения, - сказал глава государства. - Появилась очень интересная тема. Президент сказал, что в ближайшее время у него фосфатов будет столько, что некуда девать. А мы умеем производить фосфорные удобрения. Мы производим огромное количество азотных удобрений. Алжир - это страна, которая занимает лидирующие позиции по добыче и экспорту природного газа. Страна, входящая в ОПЕК. Значит, производит огромное количество нефти. Но если есть газ, значит, есть азотное удобрение".

"У нас есть большое количество калийных удобрений. И коль появятся собственные фосфаты (в Алжире - прим. ред.), из них можно и нужно делать удобрения. Мы по всем позициям минеральных удобрений имеем технологии. Мы можем в том же Омане (это перекресток всех торговых путей) построить на троих, как я сказал президенту, предприятие. Проинвестировав, построить предприятие по известным технологиям. Производить огромное количество минеральных удобрений, которые нужны и в Алжире, и в этом регионе, особенно в Африке", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул актуальность данного вопроса в связи с необходимостью решения проблемы голода в ряде стран и обеспечения продовольственной безопасности на Африканском континенте. "Без удобрений и технологий это невозможно, поэтому это наша тема. И в этом направлении мы можем прекрасно сотрудничать", - уверен белорусский лидер.

Есть перспективы взаимодействия также в области фармацевтики.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"В узком составе, когда мы общались с министром робототехнической промышленности Алжира, мы смогли найти общие точки соприкосновения, которые касаются того, как мы можем дополнять друг друга. То есть мы не должны мешать друг другу, мы должны работать на том поле, которого у нас сейчас нету. Фармрынок Алжира на 70 % покрывается своими препаратами. У нас на сегодняшний день в стационарном секторе 90 %. Это говорит о том, что перечень препаратов, которые мы выпускаем, достаточно большой. Но мы должны найти те препараты между собой, которые выпускаются в Алжире, а у нас нету".

Большой интерес проявляет Алжир к белорусским образовательным возможностям и технологиями в нефтехимии, сельском хозяйстве. Параллельно со встречей лидеров министры обсуждали детали на полях переговоров.

На международной арене Алжир и Беларусь выступают с единых позиций. Сегодня Алжир - одна из сильнейших экономик Африки, крупнейшая страна на континенте, богатейшее государство по запасам нефти и газа.

"Алжир - это глобальные ворота в Африку. В этом наш прагматизм. Мы о многом переговорили. Закрытых тем нет абсолютно. Это не только гуманитарные вопросы, сельское хозяйство, но и военно-промышленный комплекс", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы готовы делиться технологиями и обучать ваших людей", - заверил Президент.