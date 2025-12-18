"Трамп - бульдозер": Лукашенко пояснил, почему глава США является сильной фигурой в политике

В ходе интервью американской телекомпании Newsmax TV Президент Беларуси Александр Лукашенко упомянул, что ему нравится Дональд Трамп как Президент Соединенных Штатов Америки. В связи с этим ведущая телеканала Newsmax TV Грета ван Састерен задала вопрос, почему у Александра Лукашенко Дональд Трамп вызывает такие эмоции.

"Во-первых, извините за некую нескромность, я был единственным Президентом, который не только болел за Трампа, когда он выдвинул свою кандидатуру в президенты, но и открыто об этом говорил. Я думаю, что за него многие переживали, но в открытую выступать за Трампа, как это делали в Беларуси, нигде этого не было", - напомнил в ходе диалога глава государства.

Президент Беларуси выразил сожаление, что в Америке этого не знают, потому что Беларусь до сих пор возглавляет "последний диктатор Европы". Во-вторых, отметил Александр Лукашенко, то, что сейчас делает Трамп, близко с его позицией и той политикой, которую проводят в Беларуси. "Джон (спецпосланник США в Беларуси Джон Коул. - прим. news.by) был свидетелем, и я ему при первой встрече высказал некие критические замечания в отношении политики Трампа, и то, о чем я предупреждал американцев (группу, которую Трамп определил во главе с Джоном Коулом), все случилось, и я им об этом сказал", - обратил внимание он.

Президент Беларуси подчеркнул, что не является слепым сторонником Трампа, но всегда приветствовал, если Трамп придет к власти. "Он себя показал блестяще. Я его назвал в предвыборной кампании бульдозером. Он прошел по стране, как бульдозер, и победил. Не думал, что он так оглушительно победит в США, но он победил, и он эту победу заслужил, даже Господь его пожалел, он это сам признает", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что американский лидер является сильной фигурой. Вспомнил глава Беларуси и о внешнеполитической доктрине. "Если это осуществится, для мира будет подарок. Во внешней политике, по крайней мере, Трамп сделал немало. Семь или восемь войн остановил или один конфликт - это неважно. Он на это нацелен, и у него кое-что получается. Если конфликт в Украине будет при помощи него остановлен, то он войдет в историю. Ему не надо никакая Нобелевская премия, он войдет в историю как самый миролюбивый Президент США, чего не скажешь о других после Рузвельта", - сказал белорусский лидер.

По мнению Президента Беларуси, о Трампе можно говорить много положительного. Александр Лукашенко сообщил Грете ван Састерен, что не разочарован, что его таким образом поддерживал, особенно на фоне той администрации, которая "пыталась силой наклонить весь мир и экономически, и военным образом". Трамп, заявил глава Беларуси, этим и отличается от других, потому что на сегодняшний день он все делает правильно. "Дональд Трамп бросили взгляд не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику, стал разбираться во внутриполитических, внутриэкономических вопросах, что является очень правильным", - заявил Александр Лукашенко.