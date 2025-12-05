Туризм, совместные производства, экспорт продуктов - Лукашенко провел переговоры в Омане

Приоритеты сотрудничества и систематизация наработанного - продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко в Оман.

5 декабря глава государства провел переговоры с руководством оманского инвестиционного агентства, которое отвечает за реализацию совместных проектов. Их у официального Минска и Маската немало: туризм, совместные производства, экспорт продуктов. Наш хаб в Омане - это уже не история про "намерения о сотрудничестве". Все проекты проработаны и на разной стадии запуска.

Минск предлагает не останавливаться, подключая и соседние страны Глобального Юга, тем более что логистика Омана располагает такими возможностями.

"Беларусь получит землю в Омане для туристического кластера", "создаст в Омане хаб для поставок товаров в Азию и Африку", "инвестфонд с участием Омана появится в Минске" - информационное пространство 5 декабря заполнилось заголовками основных тем переговоров Александра Лукашенко. Напоминаем, Президент продолжает находиться в рабочей поездке, ряд визитов в страны Глобального Юга и Центральной Азии начался еще на прошлой неделе.

Ключевые темы переговоров с руководством оманского инвестиционного агентства

Это, конечно, не первые переговоры и встречи сторон в Омане. Короткая справка: в начале октября в Минск прилетала официальная делегация во главе с султаном, что в политическом мире вызвало реакцию. Глава Омана редко покидает султанат. Хайсам бен Тарек Аль Саид и Александр Лукашенко тогда обсуждали и перспективы сотрудничества, и результаты действий, о чем уже договорились в декабре 2024-го, когда наш Президент в свою очередь совершал визит в Оман. Весь этот срок стороны работали. Сегодня, 5 декабря, подвели, возможно, не контрольные, но итоги. Как скажет Президент, пришло время систематизировать наработанное.

Флагманский проект: строительство целлюлозно-картонного комбината

Александр Лукашенко отметил, что стороны договаривались о создании совместного белорусско-оманского инвестиционного фонда в Минске, который будет финансировать проекты на территории Беларуси.

"Такой флагманский, как у нас говорят, якорный проект - это строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси. Опыт и компетенции у нас имеются. Очень сильно развита у нас деревоперерабатывающая промышленность", - сказал Президент.

Он выразил уверенность, что с этим проектом каких-то больших проблем не должно возникнуть. В настоящее время ведутся прединвестиционные и проектные работы, площадка определена.

"Вы уже, наверное, убедились в том, что мы научились производить в Беларуси практически все, что нужно в этом регионе - регионе дальней дуги, как мы ее определяем во внешней политике. Но я честно признал, что мы значительно хуже, чем наши оманские коллеги умеем торговать. Тем более у вас огромные возможности в этом регионе, - сказал Александр Лукашенко. - Особенно в регионе Восточной Африки".

Расстояния от 3000 до 7000 километров

Кения, Уганда, Эритрея, Эфиопия, Зимбабве. Это если говорить про Африку. И не только. Между Минском и Маскатом (столицей Омана) почти 7 тыс. км. Между Минском и Нейпидо (столицей Мьянмы) больше 7 тыс. км. Между Минском и Алжиром (столица одноименная) почти 3 тыс. (все это, конечно, по воздуху). Хаб позволит закрывать путь по Индийскому океану, который открывает огромные возможности для всего, но в первую очередь для наших продуктов.

Экспорт наших продуктов

Александр Лукашенко обратил внимание, что в ближайшее время интерес к этой теме, особенно в регионе, где находится Оман, будет только возрастать. Продукты питания, уверен он, будут пользоваться все большим спросом.

"Это то, чем мы можем спокойно торговать. И мы уже сегодня с вами не просто обмениваемся сельскохозяйственными продуктами. Т.е. то, что есть у вас и нужно нам, вы нам поставляете; то, что мы можем, и вам это нужно, - мы вам поставляем, в частности, молочные, мясные продукты. Договорились, что, попробовав все это, вы готовы к расширению сотрудничества. Поэтому обмен товарами уже идет. Но это очень серьезная для нас тема", - заявил глава государства.

Сухое обезжиренное и цельное молоко, сыворотка - все это уже поставлялось в Оман. Наше сливочное масло. Речь даже заходила о том, чтобы белорусы помогли с технологией высушивания верблюжьего молока. Точно также сухое молоко уже поставляется в Мьянму, а это тоже один из вариантов пути по Индийскому океану. Молочные продукты в кухнях этих стран используется активно. Это не только традиционные чаепития, восточные сладости, хлеб, чем гостеприимен регион, это если говорить про то, что нам знакомо. И конечно, всегда стоит вопрос о детском питании.

Цена и качество белорусской продукции - идеальное соотношение

Абдалла аль-Рашди, генеральный директор холдинга "Оман Фуд Капитал"

Абдалла аль-Рашди, генеральный директор холдинга "Оман Фуд Капитал":

"Цена и качество белорусской продукции имеют идеальное соотношение. Мы нацелены на продолжение поставок, но это будет не только в чистом виде импорт в Оман. Мы планируем инвестировать в расширение производства продуктов молокопереработки в Беларуси и совершенствовать логистические цепочки поставок этой продукции в Оман и в страны региона. Хотели бы в первую очередь сконцентрироваться на производстве продукции с высоким содержанием протеина. В первую очередь мы говорим о продукции молочной промышленности, сухом молоке, детском питании и многих других побочных продуктах, которые получаются в процессе переработки молока".

Проект по совместному производству удобрений

Если говорить не об экспорте, а о производстве продовольствия, в том же Омане выращивают и пшеницу, и ячмень. В Алжире к этим же зерновым добавляются рис, овес, кукурузу. Тут уже речь идет о серьезном животноводстве, причем в мире они считаются довольно крупными производителями баранины. В Мьянме на сельхозотрасль приходится 40 % ВВП. Это говорит о том, что всем нужны и технологии, и удобрения высококлассные и комбинированные. Эта тема может стать основной для трехстороннего проекта Минска, Маската и Алжира.

Александр Лукашенко

"Очень в этом заинтересованы наши алжирские друзья. Как вы знаете, Алжир обладает огромными запасами газа. Это значит, что мы будем иметь возможность производить азотные удобрения. Мы это умеем делать, у нас в Гродно крупный такой комбинат, - отметил глава государства. - Как мне сказал Президент Алжира, в ближайшее время они будут иметь возможность производить 10,5 млн т фосфатов. Это линия производства фосфорных удобрений. У нас есть соответствующая компания, комбинат огромный, который производит подобные удобрения. Мы умеем это делать. Кроме азотных удобрений, мы производим фосфорные удобрения".

Наконец, продолжил Александр Лукашенко, Беларусь является одним из основных производителей калийных удобрений.

"В одной грануле смешать эти три вида удобрений - это то, что сегодня нужно рынку. Мы также умеем это делать. Почему не создать предприятие, в которое мы можем вместе с вами и Алжиром, если это будет в Алжире, инвестировать", - предложил глава государства.

Президент подчеркнул, что без обеспечения удобрениями ни о какой продовольственной безопасности в странах Африки и Глобального Юга не может быть и разговора. "В мире растет и будет расти спрос на минеральные удобрения. Потому что нужно продовольствие", - сказал он.

Детальное отношение к договоренностям

Руководство Оманского инвестиционного агентства подтвердил все намерения. И отдельно отметил детальное отношение Президента Беларуси ко всем проектам. Восток видит в этом уважение к партнерам и залог высокой скорости реализации. В общем от идеи до дел - дорога у официального Минска короткая.

Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства

Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства:

"Такое внимание позволяет нам двигаться очень быстро, с опережением времени в реализации всех проектов, которые мы наметили. Мы бы хотели монетизировать наши отношения и уже прошли многое в сотрудничестве. Наши команды очень хорошо делают свою работу, прорабатывая двусторонние проекты. Беларусь и Оман во многом взаимно дополняют друг друга: какие-то ресурсы есть в Омане, какие-то в Беларуси. Более того, нас сближают совместные ценности, которые мы разделяем, что также позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее наших отношений".

Потенциал товарооборота: Минск-Маскат и Минск-Алжир

Цифры, на которые ориентируются в товарообороте. С тем же Алжиром можно за несколько лет выйти на сумму в 500 млн долларов. Без отставаний и с Оманом. Тем более что все уже проработанные проекты к этому стороны и подвигают. На Востоке высоко ценят планирование и выполнение этих договоренностей: Минск нужную репутацию в этих вопросах себе уже наработал.

Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства:

"То, что касается сотрудничества с Алжиром, это можно назвать "низковисящим фруктом". Мы понимаем, что в Алжире недорогие природные ресурсы, включая газ, где мы могли бы проработать возможность создания производства удобрений. Мы говорили с господином Президентом Лукашенко и о создании хаба в Омане для последующей дистрибуции белорусской продукции на рынки стран Африки, Азии, Индийского субконтинента. Мы уже создали в Омане ряд совместных компаний в сфере логистики, которые нацелены на продажу белорусских сельскохозяйственных товаров, продовольствия, рассматриваем также сферу нефтепродуктов. Мы надеемся, что новые компании будут работать в этом направлении по дистрибуции белорусских продуктов в регион".

Проект по строительству целлюлозно-картонного комбината оценивается в 1,5 млрд долларов.

В Омане появится белорусский туристический кластер

Вид на залив в Омане

Что касается строительства целлюлозно-картонного комбината, то оманская сторона считает для себя этот проект флагманским. Общий объем инвестиции по этому проекту может составить почти 1,5 млрд долларов. Поддерживать такие инициативы будет совместный инвестиционный фонд. Оманская команда готова приступить к работе в Минске. Кстати, еще одна зона интереса - фармацевтика. И, конечно, туризм. Беларусь и Оман отменили визы еще в начале октября - появился прямой рейс в Салалу - второй по населению город страны. А там уже и вода, и песок, и горы на всем побережье. А теперь будет и белорусский туристический кластер.

Президент заявил, что очень важное направление - это освоение Омана как туристического направления для граждан Беларуси.

"Вы знаете, что мы - северная страна. Очень много белорусов колесят по всему миру в поисках лучшего места отдыха. Мы очень хотели бы, чтобы мы имели здесь свой белорусский туристический кластер недалеко от аэропорта, чтобы наши люди могли диверсифицировать свои туристические поездки, - сказал Президент. - Я вам очень благодарен и моему другу Султану за то, что вы выделили для нас огромный участок в экзотическом месте, не характерном для Омана. Где почти нет песков и гор, но есть самый настоящий оазис, где и температура воздуха приемлемая для наших людей. Мы бы хотели там построить вместе с вами и нашими инвесторами, кто будет в этом заинтересован, такой туристический хаб, куда поедут наши люди".

Официальный Маскат и Минск - продолжение сотрудничества