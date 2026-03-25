3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
В Пхеньяне прошла торжественная церемония официальной встречи лидеров Беларуси и КНДР
Начался официальный визит Президента Беларуси в КНДР. Его ключевым моментом станут переговоры Александра Лукашенко и Ким Чен Ына. Минск заинтересован расширять политические и экономические связи с этой страной. В Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи лидеров. Планируется подписать договор о дружбе и сотрудничестве. Это даст зеленый свет работе по линии министерств. Сегодня же, 25 марта, в столице КНДР глава государства почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи.
Александр Лукашенко прилетел в КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Визит официальный и первый в двусторонних отношениях. Эта закрытая страна избирательна в партнерстве.
У трапа белорусского Президента приветствуют букетом цветов. Строгая рота почетного караула - обязательный атрибут встречи высоких гостей в аэропорту. В этот раз душевность моменту добавят милые корейские малыши с флажками сразу двух стран.
Лукашенко посетил Кымсусанский дворец Солнца
В Пхеньяне Александра Лукашенко сопровождает почетный эскорт из двух десятков мотоциклов. Сразу после прилета кортеж направляется к Кымсусанскому дворцу Солнца. До середины 90-х резиденция, а ныне мавзолей руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Цветы от Александра Лукашенко - в знак уважения к политической истории страны.
Лукашенко в Пхеньяне: с уважением к наследию
Династия Ким управляет Корейской Народно-Демократической Республикой с 1948 года. Ким Чен Ын - ее третий представитель. Верховную должность в стране (которая, кстати, звучит как председатель государственных дел), он занял в декабре 2011-го, после смерти своего отца Ким Чен Ира.
Осмотрев мемориал, Александр Лукашенко сделает запись в книге почетных гостей.
Торжественная церемония встречи в Пхеньяне
То, что в КНДР особое отношение к тем, кто руководил страной последние 7 десятилетий, будет заметно сразу - повсюду портреты, есть статуи Кимов. У корейцев так принято, как и коллективно приветствовать Александра Лукашенко по дороге в центр Пхеньяна, где кортеж на главной площади готовился встречать Ким Чен Ын.
Официальная церемония встречи лидеров проходит на площади Ким Ир Сен. Это символ Пхеньяна. Здесь проходят военные парады и государственные праздники. Она может уместить максимально до 100 тыс. человек.
В этот раз, может быть, было и меньше, но вот такая местная протокольная особенность - делать официальную церемонию максимально публичной и торжественной.
Последние 2 месяца жизнь в стране была насыщена политическими событиями: в феврале Ким Чен Ын переизбран на должность генерального секретаря Трудовой партии (вся власть в стране принадлежит именно ей), а буквально в преддверии визита - на верховную должность председателя государственных дел. С этим Александр Лукашенко поздравлял политика.
Беларусь и КНДР в ходе визита Лукашенко в Пхеньян намерены подписать договор о дружбе
Главный месседж белорусской стороны в этих дипломатических жестах звучал максимально прозрачно - Минск готов расширять политические и экономические связи. Хотя не секрет, что КНДР считается одним из самых закрытых государств мира. Местная идеология провозглашает главным опору на свои силы. Курс на самостоятельность во внешней политике и военной сфере стоил Пхеньяну дорого - санкции Совбеза ООН. При этом всем известно, что в истории страны были разные периоды более и менее тесного сотрудничества с Китаем и Россией. Работа в любом из трехсторонних форматов не исключена. Вообще именно Беларусь и КНДР в начале пути.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Самый большой наш интерес в КНДР - укрепление поистине дружеских, партнерских отношений. Здесь наши друзья, они нас ждут. Так же, как мы ждем их у себя в Беларуси. Пришло время более активно развивать отношения. Есть целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны. Они все отражены в соответствующем договоре о дружбе, который подпишут лидеры наших стран. На основании этого договора уже будем развивать контакты по линии отраслевых министерств и ведомств. В первую очередь нам полезно сотрудничество в области сельского хозяйства, научных разработок, образования".
Торговля, понятно, пока скромная, но этот визит в том числе поспособствует взаимным поставкам. Есть интерес, например, к фармакологии и продуктам питания.
Лукашенко в Пхеньяне посетил монумент "Освобождение"
Вместе лидеры будут у монумента "Освобождение". Александр Лукашенко возложил венок, чтобы почтить память советских воинов, которые погибли, освобождая Корею от японских захватчиков.
И букет цветов возложен к монументу по просьбе президента России в знак благодарности за помощь в СВО.
Завтра, 26 марта, в Пхеньяне пройдут переговоры лидеров Беларуси и КНДР
Основной переговорный день завтра. Именно до завтра прощались лидеры стран. Готовятся подписать с десяток соглашений, которые укрепят общую правовую базу, а значит, и наше сотрудничество в целом.