"Время Первого": кадры, беспилотники, бронежилеты, молочка и наше кино

Свои беспилотники, средства защиты для военных и наше кино нам тоже надо. Сверхнасыщенный график Президента и его поручения держат в тонусе и местную вертикаль, и ответственных специалистов.

Александр Лукашенко требует качественной работы с обращениями граждан и четкой стратегии, как привести в чувства отечественный кинематограф: наконец показать людям кино, которое хочется смотреть.

К политическому штабу своей Администрации у главы государства также ряд вопросов и поручений. Из-за каких вопросов у Президента бессонные ночи? Что за обращения постят для Лукашенко в TikTok?

Свой график белорусский лидер озвучил в прямом эфире.

Крайне насыщенной выдалась неделя: командировка за командировкой. Глава государства полетел на Брестчину смотреть беспилотники.

927-й центр БПЛА в Березовском районе. Здесь собирают и ремонтируют беспилотники, а еще учат операторов дронов.

Ударные, разведывательные комплексы даже размером с птицу - от них много пользы, но и вреда. Тренды-трендами, а в бою все средства хороши.

БПЛА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b594789-a90a-4bd1-8037-8fb2130ed5dc/conversions/1732343b-74dd-469f-b9e3-a43f6e5cbc66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b594789-a90a-4bd1-8037-8fb2130ed5dc/conversions/1732343b-74dd-469f-b9e3-a43f6e5cbc66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b594789-a90a-4bd1-8037-8fb2130ed5dc/conversions/1732343b-74dd-469f-b9e3-a43f6e5cbc66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b594789-a90a-4bd1-8037-8fb2130ed5dc/conversions/1732343b-74dd-469f-b9e3-a43f6e5cbc66-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Человек с ружьем - это главное. А это (дроны - прим. ред.), где позволит местность. Еще раз военным говорю, чтобы мы не увлеклись этим. Это нам надо иметь в виду", - предупредил Президент.

На вооружении нашей армии как отечественные, так и зарубежные дроны. Нашу новинку "Беркут-3" и пару наземных станций управления к нему по поручению Президента создало предприятие "Агат".

Владислав Ростовский, военнослужащий 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов ВС Беларуси:

"Летает он хорошо, ведет себя в воздухе устойчиво, т.е. операторы не боятся его эксплуатировать. Но еще пока он только поступил, сложно сказать, как он себя покажет в реальных боевых каких-то задачах".

Глаза и уши российской армии - Supercam S350. Новая версия на базе авто высокой проходимости. 2 минуты и можно прямо из кузова запускать разведчик с пневматической катапульты.

Екатерина Згировская, Беспилотные системы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7642a43-9c0d-49bb-855c-ae77d7bc2f64/conversions/c01431b1-2339-452b-8cc0-05eb4dc2d4e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7642a43-9c0d-49bb-855c-ae77d7bc2f64/conversions/c01431b1-2339-452b-8cc0-05eb4dc2d4e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7642a43-9c0d-49bb-855c-ae77d7bc2f64/conversions/c01431b1-2339-452b-8cc0-05eb4dc2d4e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7642a43-9c0d-49bb-855c-ae77d7bc2f64/conversions/c01431b1-2339-452b-8cc0-05eb4dc2d4e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Згировская, официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" (Россия):

"Где-то с 2017 года мы начали работать с Беларусью, стали поставлять им именно вооруженные силы. Это первая страна, которая оценила Supercam. Он летает в новой модернизированной версии уже не 4,5 часа, как раньше, а более 5, т.е. 5,5 точно. В экспериментальном режиме мы даже можем еще больше на новых аккумуляторах, но пока это еще не серийное изделие, а проходящее испытание внутри компании".

Беллакт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a96133-c1a2-4452-b57b-eb45f8bcd69b/conversions/81f05c6d-4014-4942-99be-65c42278de32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a96133-c1a2-4452-b57b-eb45f8bcd69b/conversions/81f05c6d-4014-4942-99be-65c42278de32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a96133-c1a2-4452-b57b-eb45f8bcd69b/conversions/81f05c6d-4014-4942-99be-65c42278de32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81a96133-c1a2-4452-b57b-eb45f8bcd69b/conversions/81f05c6d-4014-4942-99be-65c42278de32-xl-___webp_1920.webp 1920w

И снова дорога. Уже другая область – Гродненская, Волковыск. Президент посетил предприятие "Беллакт".

Для белорусов бренд точно в представлении не нуждается. Знаменитые сырки, творог, йогурты, каши и детское питание номер 1, которому доверяют мамы. Здесь все по ГОСТУ.

Почему Президент приехал именно сюда? В 2025 году загрузка предприятия будет максимальной. Хотят расширяться. Главе государства нужно было убедиться, что действительно загрузят, найдут новые рынки, продадут и вернут вложенное.

Как же без дегустации? Продукция не только "Беллакта", но и других предприятий страны.

"Это наша гордость, - сказала представитель предприятия "Беллакт". - Ее в Беларуси никто не делает. Это вкус детства. Когда-то наши мамы делали шоколадную колбасу. Порезанная, ее можно попробовать. Ладно, не соблазняем. Вот это наши десерты".

Сыр "президентский" выпускает "Молочный мир". Глава государства часто дарит его зарубежным коллегам в продуктовых наборах. Все это тоже есть в наличии в обычных магазинах.

Юрий Бондаренко, ведущий инженер-технолог ОАО "Молочный мир":

"Данный сыр вырабатывается с массовой долей жира в сухом веществе не менее 45 % и созревает не менее 12 месяцев".

"Считаю, что самая основная инвестиция - это наши люди", - сказала представитель "Беллакта".

Беллакт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a39a594-78aa-4426-b043-386ce8d3174c/conversions/bb02a6e3-fbc7-460a-875f-d622b128bac5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a39a594-78aa-4426-b043-386ce8d3174c/conversions/bb02a6e3-fbc7-460a-875f-d622b128bac5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a39a594-78aa-4426-b043-386ce8d3174c/conversions/bb02a6e3-fbc7-460a-875f-d622b128bac5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a39a594-78aa-4426-b043-386ce8d3174c/conversions/bb02a6e3-fbc7-460a-875f-d622b128bac5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Люди у нас в большинстве своем лучше всех. Но есть и такие, которые боятся свой участок обкосить. И все мне пишут в TikTok, что Президент должен обратить внимание, меня заставляют косить. Слушайте, я читаю и думаю, я сам кошу каждый день косой", - заметил Президент.

Конечно, покажем "кино" с совещания на "Беларусьфильме".

Александр Лукашенко, Беларусьфильм news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5c722e7-05dc-495e-9575-e39e304b18c6/conversions/1b5d5feb-7a52-48b5-b348-a685ecc67600-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5c722e7-05dc-495e-9575-e39e304b18c6/conversions/1b5d5feb-7a52-48b5-b348-a685ecc67600-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5c722e7-05dc-495e-9575-e39e304b18c6/conversions/1b5d5feb-7a52-48b5-b348-a685ecc67600-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5c722e7-05dc-495e-9575-e39e304b18c6/conversions/1b5d5feb-7a52-48b5-b348-a685ecc67600-xl-___webp_1920.webp 1920w

Какой белорусский фильм вы смотрели в последнее время? Если и не смотрели, хотя бы что-то слышали? Одни вопросы... Проблемы в отрасли - от производства до продвижения. Из каждого утюга лабубу. А белорусское, если только из раннего - про войну. Так какое кино нам надо?

"Сегодня миллион каналов щелкнул, переключил на другой канал. Поэтому надо, конечно, корни свои не забывать. У нас хорошее прошлое у "Беларусьфильма", но надо приспосабливаться к современности", - считает глава государства.

Глава государства на киностудии пообщался с Кириллом Халецким - кинорежиссером, постановщиком фильма "Классная", который в предстоящем сентябре выйдет в прокат.

"Ну, посмотрим, Кирилл говорит, что такое создаст кино в ближайшее время. Посмотрим на эту "Классную", - сказал Президент.

Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий считает замечания Президента справедливыми. "Президент все сам видит, все сам прекрасно знает. Он прекрасный хозяин, он замечательно знает, что у него делается в стране, в частности, с киностудией. Страна без нас в принципе справится, хотя немножко чего-то будет не хватать".

Президент гарантирует содействие. Снимать с натуры? Пожалуйста. Хоть в новом, подаренном китайцами бассейне, хоть на полигоне Минобороны. Но если нужен павильон, тоже можно организовать. Как несколько лет назад глава государства лично дал добро Белтелерадиокомпании. Такие проекты, как "Фактор.by" или "Добрый вечер" снимают в первом павильоне "Беларусьфильма".

"Хорошо, что вы предложили, что мы можем что-то сделать. Вот на это денег не жалко. Будем последнее отдавать, но если есть результат. Если нет результата, что там?", - сказал Александр Лукашенко.

Большое шоу снимается в 4-5 павильонах, потому что и подсъемки есть, отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Александр Лукашенко, Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f330bf12-162d-4c97-87e2-1645b641d73f/conversions/46820559-c31d-44d9-bcdd-7eb539a8fb07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f330bf12-162d-4c97-87e2-1645b641d73f/conversions/46820559-c31d-44d9-bcdd-7eb539a8fb07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f330bf12-162d-4c97-87e2-1645b641d73f/conversions/46820559-c31d-44d9-bcdd-7eb539a8fb07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f330bf12-162d-4c97-87e2-1645b641d73f/conversions/46820559-c31d-44d9-bcdd-7eb539a8fb07-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Занимайтесь! Молодцы! Я даже подумал, хоть всю киностудию забирай. Хоть, может, тогда фильмы какие-то будут снимать", - сказал Александр Лукашенко.

Кстати, Белтелерадиокомпания совместно с "Беларусьфильмом" собирается участвовать в производстве кино и сериалов.

Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/822dc51f-da54-40b5-8007-6b7ec3ebd32d/conversions/58d8d23e-9272-4391-97bc-61fc236ead9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/822dc51f-da54-40b5-8007-6b7ec3ebd32d/conversions/58d8d23e-9272-4391-97bc-61fc236ead9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/822dc51f-da54-40b5-8007-6b7ec3ebd32d/conversions/58d8d23e-9272-4391-97bc-61fc236ead9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/822dc51f-da54-40b5-8007-6b7ec3ebd32d/conversions/58d8d23e-9272-4391-97bc-61fc236ead9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Принято определенное решение на уровне главы государства, чтобы это случилось, в том числе по вопросам финансирования. И в планах в ближайшее время приступить к этому. Это касается всех основных больших государственных телерадиокомпаний. Конечно, в идеале, чтобы это делалось на площадях "Беларусьфильма" совместно, может быть, с "Беларусьфильмом" или по нашему заказу самим "Беларусьфильмом". Здесь самые разные возможны варианты, но это совершенно новая история для Беларуси".

Для результатов в киноиндустрии Президент ставит жесткий дедлайн - 1 сентября. И если не будет перемен, обещает самые жесткие решения.

"Все вы кричите: "Диктатура!". Вот эта диктатура будет вам на пользу", - отметил Александр Лукашенко.

Схожее в плане принципиальности и требовательности совещание с Администрацией Президента. Повестка: кадры, идеология, работа с людьми.

Повышаются требования к помощникам Президента в областях.

В числе задач, которые обозначил на мероприятии глава государства, была доработка функциональных обязанностей и усиление нагрузки на помощников Президента.

После того как из политштаба в правительство ушла Наталья Петкевич, открытым остался вопрос, как трое замов Крутого разделят нагрузку?

Дмитрий Крутой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b9c0b-6a04-470a-83c7-dd422d8d3ce3/conversions/f5e534f1-2da2-4284-bd33-2837a44e746d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b9c0b-6a04-470a-83c7-dd422d8d3ce3/conversions/f5e534f1-2da2-4284-bd33-2837a44e746d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b9c0b-6a04-470a-83c7-dd422d8d3ce3/conversions/f5e534f1-2da2-4284-bd33-2837a44e746d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/705b9c0b-6a04-470a-83c7-dd422d8d3ce3/conversions/f5e534f1-2da2-4284-bd33-2837a44e746d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Пока остаются 3 заместителя главы Администрации. Мы уже перераспределили обязанности. Посмотрим, как с новой нагрузкой дополнительной будут справляться действующие замы. Президент в этом плане ни на чем не настаивает и говорит, что если просто появятся достойные люди и достойное кадровое предложение, мы к этому вопросу вернемся, но пока на повестке дня его нет".

Глава государства требует принципиально новых подходов в идеологической работе, а там глядишь, и национальная идея появится.

Владимир Перцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0645a342-e120-4c83-ad6c-0b2cf2e39746/conversions/64bbe7d5-6a33-4808-aa6d-1f129f908e0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0645a342-e120-4c83-ad6c-0b2cf2e39746/conversions/64bbe7d5-6a33-4808-aa6d-1f129f908e0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0645a342-e120-4c83-ad6c-0b2cf2e39746/conversions/64bbe7d5-6a33-4808-aa6d-1f129f908e0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0645a342-e120-4c83-ad6c-0b2cf2e39746/conversions/64bbe7d5-6a33-4808-aa6d-1f129f908e0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Не утонуть в этом мелкотемье или чиновничьем безбрежье, как иногда бывает, а все-таки выстроить эту идеологическую вертикаль, переформатировать ее, особенно в части, которая касается общения и работы непосредственно с людьми. Выступления, встречи в рамках единых дней информирования, круглых столов, работы "общества знаний", все, что называется лицом к лицу, должно быть выведено на максимально эффективный уровень".

На неделе приезжали гости из России - губернатор Калининградской области.

Одна из первых задач в сотрудничестве с Беларусью - выйти на досанкционный уровень в торговле.

Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области России:

"Товарооборот - это все-таки конечный продукт, когда мы возим, вывозим, уже торгуем. Но очень интересно было бы, чтобы мы вместе развивали какие-то новые технологии".

У друга Си 15 июня день рождения. Президент Беларуси направил лидеру КНР поздравление. Си Цзиньпин на неделе передал привет для Лукашенко через главу парламентской делегации Китая Чжан Цинвэя. Того самого, ради встречи с которым Президент Беларуси поменял свой график.

Время Первого news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d8d94bd-13fe-42d9-855b-d3ad11ce5458/conversions/2493a297-ce1f-4019-b578-4d24d935625e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d8d94bd-13fe-42d9-855b-d3ad11ce5458/conversions/2493a297-ce1f-4019-b578-4d24d935625e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d8d94bd-13fe-42d9-855b-d3ad11ce5458/conversions/2493a297-ce1f-4019-b578-4d24d935625e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d8d94bd-13fe-42d9-855b-d3ad11ce5458/conversions/2493a297-ce1f-4019-b578-4d24d935625e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чжан Цинвэй, зампредседателя постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей: