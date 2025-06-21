"Время Первого" расскажет про эксклюзивные моменты насыщенной недели Президента

Подготовка к большим международным событиям и совещание на ферме - нужный контраст президентского графика не дает расслабиться ни управленческому аппарату, ни журналистам.

Минск в преддверии большого события - саммита ЕАЭС - не забывает про дела текущие. Лучших студентов белорусских вузов на этой неделе поздравляли во Дворце и не только их. Кулуары и официальная повестка - обо всем в рубрике "Время Первого".