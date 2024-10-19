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"Вы способны на большее" - Лукашенко поставил перед аграриями Минской области новые задачи

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Перед Минской областью стоит задача в течение пятилетки выйти на 3,5 млн т урожая по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 октября на областном фестивале "Дожинки-2024" в Воложине, сообщает БЕЛТА.

В Минской области в этом году вырастили четверть от республиканского каравая - 2,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и рапса. Средняя урожайность зерновых (вместе с кукурузой) достигла почти 44 ц/га. Это больше, чем в соседних европейских странах. А в лучших хозяйствах региона - "Гастелловское", "Снов", "Грицкевичи", "Пятигорье" - урожайность достигла около 100 ц/га и выше. Это уже уровень мировых лидеров, обратил внимание глава государства.

"Но давайте будем откровенны: это, как часто говорят, средняя температура. Вы способны на большее. За спинами лидеров минской "переработки" (агрокомбинат "Дзержинский", "Смолевичи Бройлер", "Велес-Мит" и другие) еще хватает предприятий, которым необходимо взять на себя, мягко говоря, повышенные обязательства. Задание для области на ближайший год - не менее 3 млн т, а в течение следующей пятилетки устойчиво выйти на 3,5 млн т по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Это реальная для вас цифра", - убежден белорусский лидер.

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