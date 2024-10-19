"Вы способны на большее" - Лукашенко поставил перед аграриями Минской области новые задачи

Перед Минской областью стоит задача в течение пятилетки выйти на 3,5 млн т урожая по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 октября на областном фестивале "Дожинки-2024" в Воложине, сообщает БЕЛТА.

В Минской области в этом году вырастили четверть от республиканского каравая - 2,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и рапса. Средняя урожайность зерновых (вместе с кукурузой) достигла почти 44 ц/га. Это больше, чем в соседних европейских странах. А в лучших хозяйствах региона - "Гастелловское", "Снов", "Грицкевичи", "Пятигорье" - урожайность достигла около 100 ц/га и выше. Это уже уровень мировых лидеров, обратил внимание глава государства.