105 млн рублей экономии за 2025 год: КГК установил необоснованные переплаты в ходе госзакупок

На льнокомбинате в Воложинском районе в 2025 году собрались модернизировать котельную, решили купить новый газовый котел. Казалось бы, дело нужное, но когда на место приехали специалисты межрайонного КГК, стало понятно, что котел устанавливать некуда.

"Установлено, что для подключения газового котла была необходима точка ввода, которая оказалась расположена на расстоянии 300 м от самой котельной. Для проведения газовой линии нужна была разработка проектной документации и экспертное заключение о возможности самой прокладки, что отсутствовало на заводе. При таких условиях приобретение котла без установления возможности подключения, его технических характеристик, возможности пропускной линии было преждевременным. По предложениям межрайкомитета закупка была отменена", - рассказал председатель Молодечненского межрайонного Комитета госконтроля Владимир Корней.

Госконтроль вовремя нажал на стоп-кран, и миллионы белорусских рублей не ушли на покупку железки, которая могла бы стать дорогим украшением пустыря. Сегодня директор комбината признается, что вмешательство стало спасением.

Виталий Дуло, директор ОАО "Воложинский льнокомбинат":

"100 % правильно, что Комитет госконтроля в 2025 году приостановил закупку оборудования для котельной. В 2026-м мы вошли в инвестпрограмму, сейчас готовится проект по котельной. К началу сезона переработки тресты новая линия котельной позволит подсушивать ее. Это большое подспорье".

Несвиж

А в туристической жемчужине Беларуси - Несвиже - понадобился фонтан. Местное ЖКХ заключило договор с частной структурой на 80 тыс. белорусских рублей. Эта структура была единственным участником, но КГК посчитал иначе.

Начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства Комитета госконтроля Беларуси Владимир Бондарь отметил, что такое оборудование стоит дешевле минимум на 20 тыс. рублей, чем у данного поставщика, который был выбран на безальтернативной основе. Благодаря вмешательству комитета закупка была отменена. В настоящее время решается вопрос об удешевлении стоимости закупки фонтанного комплекса.

Осиповичи

Однако контроль не заканчивается на стадии выбора победителя. КГК проверяет и саму логику выбора. История с закупкой колесных пар на сумму 30 млн белорусских рублей для завода - производителя железнодорожной техники стала хрестоматийной. Казалось бы, выбрали по наименьшей цене, все честно, но подвох оказался в деталях.

"Победитель конкурса был выбран по наименьшей цене, которая незначительно отличалась от цен конкурентов. В то же время другим участникам были предложены более выгодные условия по отсрочке платежа и дополнительные выгоды организации Белорусской железной дороги. После вмешательства комитета результат конкурса был аннулирован. По итогам повторного конкурса стоимость контракта была снижена на 1,5 млн белорусских рублей. Кроме того, победителям была представлена значительная отсрочка платежа - 120 календарных дней", - отметил замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.

Радошковичи

Но как выглядит идеальная закупка? Разобрались на примере предприятия в Минской области. На Радошковичском керамическом заводе знают: хочешь получить прочный кирпич на выходе, нужны качественная глина и исправный пресс. Все начинается со службы снабжения. Туда поступает заявка о необходимости закупки, далее проводятся маркетинговые исследования и работа с коммерческими предложениями поставщиков.

Вячеслав Карташов, начальник управления коммерческой деятельности ОАО "Радошковичский керамический завод":

"Все рассматривается и оценивается по различным критериям, в том числе производится оценка сроков поставки. Иногда он играет важную роль. Производство у нас круглосуточное. Закупки не очень большие, но чаще точечные - это подшипники, ремни, сырье, запчасти для автомобильной техники. У нас большой автопарк с грузовыми машинами, на которых развозим готовую продукцию покупателям в любую точку страны".

Минск

В Минске сосредоточено наибольшее число предприятий и учреждений. Понятно, что и закупок здесь больше, чем в других регионах. Для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий соответствующие процедуры осуществляет КУП "Тендерный центр Мингорисполкома". Чтобы нарушений было как можно меньше, процесс централизовали и сделали прозрачным.

Основными заказчиками центра являются жилищно-коммунальные предприятия, государственное предприятие "Минсктранс", ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома", ГПО "Минскстрой", Минский метрополитен, организации торговли, соцзащиты населения, учреждения образования, здравоохранения.

За два последних года число проведенных тендерным центром закупок возросло в 2,5 раза. Специальная комиссия под протокол ведет все этапы процедуры. Эффект от экономии в 2025 году составил 105 млн рублей.