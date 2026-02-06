154 кг психотропа изъято на границе с Польшей

Белорусские таможенники изъяли на границе с Польшей 154 кг психотропа, которые пытались провести на территорию ЕЭАС.

Польский грузовик со спрятанной партией синтетики прибыл в Беларусь через пункт пропуска "Козловичи". И как уточнили в ГТК, за рулем большегруза был 44-летний белорус. Для перегрузки сборного груза водитель проследовал в пункт пропуска "Брузги". При тщательном досмотре психотроп извлекли из тайников, оборудованных в товарах.

Сергей Парфенов, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий нами было установлено, что данная партия психотропа предназначена для первичного распространения на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации были установлены и задержаны трое граждан, у одного из которых дополнительно было обнаружено 6 кг гашиша и 20 г кокаина. Гродненской региональной таможне в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 328 Прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь. Участникам преступной группы грозит лишение свободы сроком до 10 лет".