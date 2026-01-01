24 человека погибли при ударе ВСУ по кафе и гостинице на Херсонщине

Трагические новости приходят из России. 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице на Херсонщине. Об этом заявил губернатор Херсонской области.

Владимир Сальдо подчеркнул: противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Пятеро детей на данный момент госпитализированы.