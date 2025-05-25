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7-летний мальчик утонул в пруду-копани в Витебском районе
7-летний мальчик утонул в пруду-копани в Витебском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Трагедия произошла в садовом товариществе "Агрохимик". По предварительной информации, мальчик 2018 года рождения вместе с компанией детей пошел к водоему, где все и произошло.
В МЧС напомнили о главном правиле для всех родителей - не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.
"Впереди летние каникулы. Не дайте своему ребенку стать частью печальной статистики. Объясните своим детям последствия купания и игр в опасных местах, таких как водоемы, железная дорога, карьеры, стройки. Если вы стали очевидцем опасной ситуации с участием детей, никогда не проходите мимо. Помните: главная задача взрослых - обеспечить безопасность своих детей, сохранить их жизнь и здоровье", - подчеркнули в ведомстве.