7-летний мальчик утонул в пруду-копани в Витебском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Трагедия произошла в садовом товариществе "Агрохимик". По предварительной информации, мальчик 2018 года рождения вместе с компанией детей пошел к водоему, где все и произошло.

В МЧС напомнили о главном правиле для всех родителей - не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.