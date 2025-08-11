70-летняя пенсионерка из Минска передала телефонным мошенникам 150 тыс. рублей

70-летней минчанке на домашний телефон позвонил человек и представился сотрудником Белтелекома. Мужчина сообщил о необходимости продления договора на связь, для этого нужны паспортные данные, которые пенсионерка и продиктовала.

Екатерина Добровольская, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД г. Минска:

"Через несколько дней заявительнице позвонили якобы правоохранители и сообщили, что личными данными пенсионерки воспользовались мошенники и от ее имени производят незаконные финансовые операции. Чтобы пенсионерка не стала фигурантом уголовного дела, ее убедили задекларировать все имеющиеся денежные средства, пообещав вскоре их вернуть".

"Отдала им 20 тыс. долларов и 20 тыс. евро. На следующий день мне позвонили, сказали, что мне надо снять со своего счета 17 400 белорусских рублей", - рассказала пенсионерка.