3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Более 100 человек ищут пропавшего в Пинском районе подростка
Автор:Редакция news.by
Больше сотни человек ищут пропавшего в Пинском районе подростка. Розыск 15-летнего Богдана Юнчика продолжается четвертый день.
В операции задействованы сотрудники милиции со всей Брестской области, спасатели, пограничники, волонтеры, а также местное население. Используют и специальную технику, дроны, квадроциклы. Отрабатываются различные версии.
Известно, что мальчик еще 23 января около 21:00 ушел из дома в агрогородке Парохонск Пинского района, где он сейчас - до сих пор неизвестно.
Любую информацию можно сообщать по номеру 102 и в ближайший отдел милиции.