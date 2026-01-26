Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 100 человек ищут пропавшего в Пинском районе подростка

Больше сотни человек ищут пропавшего в Пинском районе подростка. Розыск 15-летнего Богдана Юнчика продолжается четвертый день.

В операции задействованы сотрудники милиции со всей Брестской области, спасатели, пограничники, волонтеры, а также местное население. Используют и специальную технику, дроны, квадроциклы. Отрабатываются различные версии.

Известно, что мальчик еще 23 января около 21:00 ушел из дома в агрогородке Парохонск Пинского района, где он сейчас - до сих пор неизвестно.

Любую информацию можно сообщать по номеру 102 и в ближайший отдел милиции.

