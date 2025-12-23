Борт с ливийской делегацией разбился под Анкарой

В Турции произошла трагедия. Глава Генштаба Ливии и его сопровождение погибли в авиакатастрофе под Анкарой.

По данным главы МВД Турции, на борту находились семь человек, включая Али Ахмеда аль-Хаддада. Экипаж сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с электрической неисправностью, и запросил разрешение на экстренную посадку. Начав снижение, борт исчез с экранов радаров, после чего связь с ним была потеряна.