Борт с ливийской делегацией разбился под Анкарой
Автор:Редакция news.by
В Турции произошла трагедия. Глава Генштаба Ливии и его сопровождение погибли в авиакатастрофе под Анкарой.
По данным главы МВД Турции, на борту находились семь человек, включая Али Ахмеда аль-Хаддада. Экипаж сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с электрической неисправностью, и запросил разрешение на экстренную посадку. Начав снижение, борт исчез с экранов радаров, после чего связь с ним была потеряна.
Прокуратура Анкары начала расследование крушения самолета. Ливия отправляет делегацию, чтобы выяснить причины инцидента.