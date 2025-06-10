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Число погибших при стрельбе в австрийской школе увеличилось до 11
Растет число жертв нападения в Австрии. В результате стрельбы в школе города Грац погибли 11 человек, более 10 получили ранения. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в преступлении подозревается один из учеников, который, предположительно, после нападения покончил с собой. Злоумышленник найден мертвым.
В Сети появилось видео, на котором слышны многочисленные выстрелы.
Полиция подтвердила, что проводит операцию в районе школы. Уточняется информация о мотивах и обстоятельствах трагедии.