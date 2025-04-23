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ЧП в Аризоне: в одном из ресторанов киллеры расстреляли участников семейной вечеринки
Гибелью трех человек обернулся инцидент в Глендейле в штате Аризона. Еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, устроенной киллерами во время семейной вечеринки в одном из ресторанов.
На торжестве присутствовали десятки человек всех возрастов. В разгар празднования в заведение ворвались несколько киллеров в масках и открыли беспорядочную стрельбу.
В местной полиции сообщили, что задержано "довольно много человек", но офицеры отказались уточнить, являются ли они жертвами, свидетелями или подозреваемыми.
Тем временем президент США распорядился вновь открыть знаменитую тюрьму для особо опасных преступников на острове Алькатрас. "Слишком долго Америку мучили порочные, жестокие преступники-рецидивисты, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий", - отметил Трамп.