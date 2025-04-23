ЧП в Аризоне: в одном из ресторанов киллеры расстреляли участников семейной вечеринки

Гибелью трех человек обернулся инцидент в Глендейле в штате Аризона. Еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, устроенной киллерами во время семейной вечеринки в одном из ресторанов.

На торжестве присутствовали десятки человек всех возрастов. В разгар празднования в заведение ворвались несколько киллеров в масках и открыли беспорядочную стрельбу.

В местной полиции сообщили, что задержано "довольно много человек", но офицеры отказались уточнить, являются ли они жертвами, свидетелями или подозреваемыми.