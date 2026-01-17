ЧП в Минске: упавшая с крыши ТЦ Dana Mall глыба снега травмировала 17-летнюю девушку

По данным следствия, вечером 17 января упавшая с крыши торгового центра Dana Mall глыба снега и наледи травмировала 17 летнюю девушку. С травмами несовершеннолетняя госпитализирована. Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ).

По предварительным данным, в торговом центе проводилась очистка крыши от снега и наледи. Место возможного схода снега должным образом ограждено не было.

Возбуждено уголовное дело по ст.155 (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Особое внимание в ходе расследования будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию несовершеннолетней.