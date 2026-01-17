3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
ЧП в Минске: упавшая с крыши ТЦ Dana Mall глыба снега травмировала 17-летнюю девушку
По данным следствия, вечером 17 января упавшая с крыши торгового центра Dana Mall глыба снега и наледи травмировала 17 летнюю девушку. С травмами несовершеннолетняя госпитализирована. Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ).
По предварительным данным, в торговом центе проводилась очистка крыши от снега и наледи. Место возможного схода снега должным образом ограждено не было.
Возбуждено уголовное дело по ст.155 (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Особое внимание в ходе расследования будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию несовершеннолетней.
Следственный комитет напоминает: в зимний период необходимо проявлять особую осторожность - снег и наледь могут внезапно сойти с крыш.