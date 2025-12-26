Гражданин Франции пытался въехать в Беларусь с пистолетом и боеприпасами к нему

Гражданин Франции пытался въехать из Литвы в Беларусь с пистолетом и боеприпасами к нему. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет. Возбуждено уголовное дело, нарушитель задержан.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни: "Гражданин Франции при пересечении белорусско-литовской границы забыл, что у него в кармане находится пистолет с патронами. Гродненские таможенники напомнили ему об этом и возбудили уголовное дело. Прибыв на рейсовом автобусе в пункт пропуска "Каменный Лог", мужчина проследовал по зеленому коридору, чем подтвердил отсутствие товаров, подлежащих декларированию. Изначально на наличие у француза металлических предметов указали применяемые при осмотре технические средства таможенного контроля. При проведении дальнейшего таможенного контроля обнаружен пистолет Walthermod.9 с пятью патронами в обойме".