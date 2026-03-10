Криптокошельки и скам-сообщества: как аферисты выводят украденные финансы

Еще недавно в Беларуси была проблема с дропами - теми, кто помогает злоумышленникам выводить похищенные деньги. Но благодаря усилению законодательства и усилению наказания вплоть до уголовного немного удалось победить проблему.

Какие еще методы злоумышленники используют для выведения средств, рассказал в "Актуальном интервью" старший следователь по особо важным делам управления ГУЦРПС ЦА СК Беларуси Максим Караваев.

"В Уголовном кодексе Беларуси есть статья 222, предусматривающая ответственность за такие действия. Сейчас ее ужесточили - уже предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом или без него. Учитывается при вынесении наказания и момент совершения преступления организованной группой или нет", - рассказал собеседник.

Максим Караваев

Кстати, первые уголовные дела освещались в интернете, в других СМИ. Так людей знакомили с предусмотренной ответственностью за совершенные противоправные деяния. Конечно, мошенники тоже не стоят на месте и постоянно развиваются. Теперь аферисты стараются выводить заработанные мошенническим путем средства через криптокошельки, счета фирм-однодневок, использование целых выводных терминалов (такие можно найти в соцсетях, мессенджерах). Да, они блокируются, но на это место открываются новые.

Работа выводного терминала достаточно проста - сначала все стекается туда (в роли терминала может быть банковская карта для перевода, счет еврофирмы, криптокошелек, куда граждане зачисляют деньги), а затем аферисты, оставляя себе какую-то часть прибыли, выводят на указанные мошенниками либо скам-сообществами все деньги.