Медики потеряли пациента по дороге в больницу

Лента новостей
Более 100 тыс. рублей отдала пенсионерка за замену домофона
Воры-гастролеры ограбили квартиры, офисы и ювелирные салоны в России на 15 млн российских рублей
Бондаренко: Война - это прибыль, а ослабление России - это мегаприбыль
Шафир: США понимают бессмысленность и бесперспективность для себя участия в украинском конфликте
Будущее наступило: как роботы становятся частью жизни человека
Развитие деревообрабатывающей промышленности, вопросы социальной сферы - Кочанова посетила Поставы
США, ЕС, Россия и Украина продолжают дипломатическую игру
Благодарность воинам за мужество, парад, новые муралы - в Гомеле отметили годовщину освобождения
Мин Аун Хлайн: Беларусь является надежным партнером Мьянмы
Фата-моргана: почему мирный план Трампа по Украине считают привидением
В Гонконге при пожаре в высотках 36 человек погибли, 279 пропали без вести
Мин Аун Хлайн рассказал, пытаются ли деструктивные силы вмешаться в выборы в Мьянме
В Бишкеке прошла двусторонняя встреча президентов Лукашенко и Путина
Мин Аун Хлайн: Мьянма рассматривает Беларусь как страну, с которой стоит сотрудничать
МИД заявил об отсутствии белорусов среди пострадавших при пожаре в Гонконге
Пасечник под предлогом развития бизнеса за 11 лет похитил свыше 470 тыс. рублей
Пенсионер поджег автомобиль своего компаньона из-за долгов
Маркевич: У ученого должны быть и романтика, и авантюризм
Первая искра возрождения - как освобождение Гомеля положило начало восстановлению всей Беларуси
В минском метро на рельсы выйдут новые составы