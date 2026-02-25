Минчанка потеряла 100 тыс. рублей после звонка лжесотрудника ДФР

Минчанке позвонили якобы из отдела кадров, а потом из ДФР. Итог разговора - минус 100 тыс. белорусских рублей. 51-летней женщине в мессенджере позвонил якобы сотрудник отдела кадров с ее места работы и сообщил, что у правоохранителей есть к ней ряд вопросов и вскоре они с ней свяжутся.

Позже с ней действительно связался якобы сотрудник ДФР, который рассказал, что от имени женщины мошенники проводят денежные переводы на преступные цели. А после ее ждет уголовное дело, а в квартире планируется обыск. Чтобы сохранить свои сбережения, ей рекомендовали задекларировать все наличные путем перевода на "безопасный счет".

Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Минска: