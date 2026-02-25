3.74 BYN
Минчанка потеряла 100 тыс. рублей после звонка лжесотрудника ДФР
Минчанке позвонили якобы из отдела кадров, а потом из ДФР. Итог разговора - минус 100 тыс. белорусских рублей. 51-летней женщине в мессенджере позвонил якобы сотрудник отдела кадров с ее места работы и сообщил, что у правоохранителей есть к ней ряд вопросов и вскоре они с ней свяжутся.
Позже с ней действительно связался якобы сотрудник ДФР, который рассказал, что от имени женщины мошенники проводят денежные переводы на преступные цели. А после ее ждет уголовное дело, а в квартире планируется обыск. Чтобы сохранить свои сбережения, ей рекомендовали задекларировать все наличные путем перевода на "безопасный счет".
Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Минска:
"По требованию звонивших минчанка пошла в банк и перевела все деньги по присланным реквизитам, а затем сдала в ломбард драгоценности. Вырученные средства также отправила на счет неизвестным. В общей сложности заявительница перевела аферистам около 100 тыс. рублей. Когда женщина вернулась домой и все обдумала, то поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в милицию. По данному факту проводится проверка".