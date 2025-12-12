3.72 BYN
На Саудовскую Аравию и Ирак обрушились проливные дожди
Автор:Редакция news.by
На Аравийском полуострове, одном из самых засушливых и жарких регионов планеты, продолжаются масштабные наводнения.
Под воду ушли крупнейшие города Саудовской Аравии. В Джидде уровень воды поднялся настолько, что она полностью скрывала крыши автомобилей. Затопленными оказались первые этажи сотен домов.
В соседнем Ираке наводнение привело к гибели десятков людей. Стихия практически уничтожила до основания сотни сельских поселений. В южных регионах страны объявлено чрезвычайное положение.