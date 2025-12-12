Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Саудовскую Аравию и Ирак обрушились проливные дожди

На Аравийском полуострове, одном из самых засушливых и жарких регионов планеты, продолжаются масштабные наводнения.

Под воду ушли крупнейшие города Саудовской Аравии. В Джидде уровень воды поднялся настолько, что она полностью скрывала крыши автомобилей. Затопленными оказались первые этажи сотен домов.

В соседнем Ираке наводнение привело к гибели десятков людей. Стихия практически уничтожила до основания сотни сельских поселений. В южных регионах страны объявлено чрезвычайное положение.

