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На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-xl-___webp_1920.webp 1920w
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на севере Чили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.
По информации местных властей, в результате подземных толчков в нескольких районах произошли перебои в подаче электроэнергии, информации о пострадавших не поступало.
Землетрясение произошло в 54 км к югу от города Диего-де-Альмагро в области Атакама, примерно в 950 км к северу от Сантьяго. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 65 км, толчки ощущались в близлежащих городах.