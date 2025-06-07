На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на севере Чили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

По информации местных властей, в результате подземных толчков в нескольких районах произошли перебои в подаче электроэнергии, информации о пострадавших не поступало.