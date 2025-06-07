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На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на севере Чили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

По информации местных властей, в результате подземных толчков в нескольких районах произошли перебои в подаче электроэнергии, информации о пострадавших не поступало.

Землетрясение произошло в 54 км к югу от города Диего-де-Альмагро в области Атакама, примерно в 950 км к северу от Сантьяго. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 65 км, толчки ощущались в близлежащих городах.

землетрясениеЧили