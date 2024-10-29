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На трассе М6 погибла пешеход, авария на Минской кольцевой - обзор ДТП на дорогах Беларуси
Гродненский район
В Гродненском районе на трассе М6 погибла пешеход.
Все случилось возле деревни Обуховичи. Водитель автомобиля Mercedes ехал со стороны Гродно. По пешеходному переходу слева направо дорогу переходила 57-летняя женщина, которую и сбил автомобиль. От полученных травм пешеход погибла на месте.
В ГАИ уточнили, что погибшая не была обозначена фликером.
Гомель
Еще одна пешеход пострадала в ДТП в Гомеле. Водитель автомобиля SEAT ехал по ул. Брестской и не успел затормозить перед 66-летней женщиной. Она переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но близко от него. Несмотря на то что было довольно темно, фликерами пенсионерка обозначена не была.
С различными травами женщина доставлена в больницу.
Минск
ДТП на МКАД. По предварительной информации, 30 октября 37-летняя водитель легкового авто Lada в районе 33-го километра внутреннего кольца врезалась в автомобиль Honda, ехавший перед ней. Все случилось из-за несоблюдения дистанции.
23-летний водитель из последней машины отправился с медиками в больницу для обследования.
Могилев
В Могилеве водитель выехал на встречную полосу и попался.
На днях сотрудники ГАИ ехали по улице Пионерской и обратили внимание на автомобиль Lada, ехавший по полосе встречного движения.
Инспекторы сразу отреагировали на это, остановили нарушителя и привлекли к ответственности. Теперь ему грозит лишение права управления до года, а также внушительный штраф.
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