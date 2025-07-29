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Неизвестный устроил массовую стрельбу в офисном здании на Манхэттене
Автор:Редакция news.by
В США неизвестный ворвался в офисное здание, расположенное на нью-йоркском Манхэттене и стал прицельно стрелять по всем, кто попадался на глаза. Известно о гибели 4 человек, шестеро ранены.
По сообщениям полиции, 27-летний преступник застрелился. Причины, которые толкнули его на массовое убийство, выясняются. Уже известно, что парень страдал психическим расстройством.
Небоскреб, подвергшийся атаке, - одно из самых фешенебельных офисных зданий Нью-Йорка. Здесь находятся штаб-квартиры крупнейших финансовых корпораций.
Массовый расстрел вполне мог быть идеологически мотивирован, полагают комментаторы.