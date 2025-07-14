Неизвестный устроил стрельбу в церкви штата Кентукки - есть погибшие

В американском штате Кентукки неизвестный сперва убил полицейского, затем ворвался в церковь, где открыл прицельный огонь по собравшимся.

Погибли две женщины, более десятка молящихся ранены, многие находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место событий полицейские ликвидировали преступника.

Массовые расстрелы в 2025 году, по всем приметам, побьют рекорд: за первую половину года в них погибли более 300 человек.