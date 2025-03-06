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Одномоторный самолет разбился в Пенсильвании

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Фото из архива CC BY-SA 3.0

Одномоторный самолет потерпел крушение в округе Ланкастер в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию и местные власти. Об этом информирует РИА Новости.

"Небольшой самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило телеканалу, что на борту одномоторного самолета Beechcraft Bonanza находились 5 человек.

Отмечается, что на месте инцидента работают экстренные службы.

Телеканал со ссылкой на портал FlightAware пишет, что самолет вылетел из аэропорта Ланкастера в 15:26 по местному времени (22:26 мск).

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию пишет, что все 5 человек госпитализированы, их состояние неизвестно. В результате крушения воздушного судна никто на земле не пострадал, отмечает агентство.

Пенсильваниякрушение самолета