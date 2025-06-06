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Под Хабаровском перевернулся экскурсионный автобус с детьми

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Фото Прокуратуры Хабаровского края

Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского края.

"При опрокидывании автобуса пострадали семь детей. По предварительным данным, сегодня в районе дома № 12 улицы Молодежной села Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительно, у автобуса отказала тормозная система.

Уточняется, что в салоне в момент ДТП находились 30 детей. Двенадцать пострадавших доставлены в медицинское учреждение с ушибами. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется.

аварияДТП