Под Хабаровском перевернулся экскурсионный автобус с детьми

Фото Прокуратуры Хабаровского края news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17d35401-54e6-4bba-beaa-3cc34fa5e264/conversions/693b1c5f-2940-4697-944c-de7e4475423a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17d35401-54e6-4bba-beaa-3cc34fa5e264/conversions/693b1c5f-2940-4697-944c-de7e4475423a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17d35401-54e6-4bba-beaa-3cc34fa5e264/conversions/693b1c5f-2940-4697-944c-de7e4475423a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17d35401-54e6-4bba-beaa-3cc34fa5e264/conversions/693b1c5f-2940-4697-944c-de7e4475423a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Прокуратуры Хабаровского края

Автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад, перевернулся под Хабаровском, пострадали семеро пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского края.

"При опрокидывании автобуса пострадали семь детей. По предварительным данным, сегодня в районе дома № 12 улицы Молодежной села Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительно, у автобуса отказала тормозная система.