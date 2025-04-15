Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе Далласа

Подозреваемый в стрельбе в школе города Даллас (американский штат Техас), в результате которой были ранены четыре ученика и которая вызвала массированные действия полиции на территории кампуса, был взят под стражу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на The Guardian.

По данным пожарно-спасательного управления Далласа, четверо учеников мужского пола были доставлены в больницы с травмами от серьезных до не опасных для жизни.

По словам пожарных, трое пострадавших были в возрасте от 15 до 18 лет, а возраст человека с "травмой опорно-двигательного аппарата" неизвестен.

"Честно говоря, это становится слишком привычным. Но это не должно быть привычным", - заявила на пресс-конференции Стефани Элизалде, суперинтендант школьного округа Даллас.

Чиновники школьного округа и полиция сообщили мало подробностей на пресс-конференции, состоявшейся через несколько часов после стрельбы.

"Я знаю, что есть много вопросов, и мы не сможем получить все ответы прямо сейчас, поскольку часть информации будет неточной", - сказала Элизалде. Она также сообщила, что до конца недели в средней школе занятий не будет, но учащиеся смогут воспользоваться услугами консультантов.

В этой же школе в апреле прошлого года один ученик выстрелил другому в ногу.