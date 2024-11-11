3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пожар на деревоперерабатывающей установке, в гараже сгорел автомобиль - обзор ЧП
Могилевский район
Деревоперерабатывающая установка горела в Могилевском районе. ЧП произошло на лесопилке во время работы мобильной дробилки. До прибытия спасателей водитель грузовика пытался усмирить огонь самостоятельно, огнетушители лишь снижали пламя. В результате пожара поврежден автомобиль, а также оборудование для переработки. Причину происшествия установят специалисты.
Могилев
В Могилеве в результате пожара в гараже полностью сгорел автомобиль. ЧП произошло вечером 10 декабря. К моменту приезда спасателей владелец находился у горящего гаража, но был бессилен перед стихией, которая уничтожила 26-летний автомобиль "Рено" и имущество в боксе. Скорее всего причиной масштабного огня стало нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.
ДТП на трассе
Помощь спасателей понадобилась на гродненской трассе. В результате ДТП автомобиль оказался на крыше. Причина происшествия пока неизвестна, скорее всего водитель не справился с управлением. О пострадавших не сообщается.
Витебский район
В деревне Косово Витебского района спасатели достали из ямы щенков. Хозяйка рассказала, что сама не в состоянии извлечь из заточения малышей, чье любопытство чуть не привело к трагедии. Бойцы МЧС сняли верхний слой земли и освободили напуганных щенков, которые провели в яме около суток.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Иванчин об "Орешнике": Мы не создаем угроз для наших соседей, но свою землю будем защищать
Размещение "Орешника" непосредственно влияет на обеспечение безопасности Беларуси - Маркевич
Наш выбор - каким решением белорусов был недоволен Запад и почему Лукашенко был неудобной фигурой
В Минске открылась резиденция главного Деда Мороза. Сказочные апартаменты принимают первых гостей
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все