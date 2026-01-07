При приземлении в аэропорту Атланты у Boeing лопнули шасси

Жесткая посадка едва не закончилась трагедией. При приземлении в аэропорту Атланты у Boeing 767, следовавшего из Перу, лопнули 8 основных шин шасси. Борт сумел остановиться на взлетно-посадочной полосе.

По словам пассажиров, самолет сильно трясло, открывались багажные полки, а дверь туалета сорвало с петель. Сотрудник аэропорта заявил, что борт приземлился с такой силой, что "лопнули все шины". О пострадавших не сообщается.