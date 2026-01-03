3.71 BYN
Пропавшая в Мурманской области белорусская туристка не обнаружена
Автор:Редакция news.by
Пропавшая в Мурманской области белорусская туристка пока не обнаружена. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России. Женщину ищут уже вторые сутки.
Инцидент произошел по время айс-флоатинга: женщину в специальном гидрокостюме унесло сильным течением реки Тулома.
Спасатели предполагают, что вода могла вынести белоруску в открытое море. Поисковая операция осложняется суровыми погодными условиями и низкой температурой.
На месте работают сотрудники МЧС и региональные службы, задействованы водолазы и техника.
Генконсульство Беларуси в Санкт-Петербурге держит постоянный контакт с местными следственными органами и спасателями.