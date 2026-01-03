Пропавшая в Мурманской области белорусская туристка не обнаружена

Пропавшая в Мурманской области белорусская туристка пока не обнаружена. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России. Женщину ищут уже вторые сутки.

Инцидент произошел по время айс-флоатинга: женщину в специальном гидрокостюме унесло сильным течением реки Тулома.

Спасатели предполагают, что вода могла вынести белоруску в открытое море. Поисковая операция осложняется суровыми погодными условиями и низкой температурой.

На месте работают сотрудники МЧС и региональные службы, задействованы водолазы и техника.