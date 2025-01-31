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Самолет санавиации рухнул на жилой массив в Филадельфии
В США разбился второй за неделю самолет. На этот раз рухнул санитарный борт Lear 55 на жилой массив в Филадельфии.
В результате крушения погибли не менее 6 человек - это все, кто находился на борту (2 пилота, 2 медика и 2 пассажира: несовершеннолетний пациент и его сопровождающий). При этом полиция добавила, что на земле ранения получили не менее 10 человек.
При падении самолет повредил газопровод. На месте происшествия возник сильный пожар, пострадало несколько домов и машин.
Спасательные операции продолжаются, число жертв может увеличиться. Причина пока не сообщается, известно, что крушение произошло через 30 секунд после взлета. Возможно, на борту произошел взрыв баллонов с кислородом.