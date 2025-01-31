Самолет санавиации рухнул на жилой массив в Филадельфии

В США разбился второй за неделю самолет. На этот раз рухнул санитарный борт Lear 55 на жилой массив в Филадельфии.

В результате крушения погибли не менее 6 человек - это все, кто находился на борту (2 пилота, 2 медика и 2 пассажира: несовершеннолетний пациент и его сопровождающий). При этом полиция добавила, что на земле ранения получили не менее 10 человек.

При падении самолет повредил газопровод. На месте происшествия возник сильный пожар, пострадало несколько домов и машин.