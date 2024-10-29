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СК ищет очевидцев смертельной аварии, помощь медиков понадобилась водителю трактора - обзор ДТП
Осиповичский район
Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Осиповичском районе, где погибла пассажир авто. ДТП случилось еще 22 октября, водитель на Peugeot на дороге Минск - Гомель на 77-м километре пошел на опережение попутного транспорта и столкнулся с автомобилем LADA, который стоял на левой полосе после аварии. От полученных травм женщина на заднем сидении легковушки погибла на месте происшествия. В СК в рамках расследования уголовного дела просят очевидцев ДТП обращаться по телефонам /0222/ 74-85-70; 29-80-06; /02235/ 24-132; 24-110.
Минск
Не уступил дорогу - ГАИ разбирается в обстоятельствах утреннего ДТП в Минске. По предварительной информации, 53-летний водитель Volkswagen ехал по улице Сухаревской, во время разворота он не пропустил маршрутку, микроавтобус ехал во встречном направлении. Как итог - столкновение. Никто не пострадал, но машинам потребуется ремонт.
Борисовский р-н
Помощь медиков понадобилась водителю трактора в Борисовском районе. Накануне на 28-м километре трассы Р67 водитель на автомобиле Mercedes ехал в направление Борисова и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором. Машинист-тракторист с травмами доставлен в больницу.
Копыль
В Копыле под колеса авто попала пешеход. Водитель на Kia Rio, поворачивая налево, сбил девушку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными травмами ее отвезли в медучреждение.
Речицкий р-н
Мотоциклист получил травмы в Речицком районе . 31-летняя женщина на Кіа, начиная движение и разворачиваясь с левой по ходу движения обочины, не убедилась в безопасности маневра, в итоге столкнулась с мопедом, управлял которым 36-летний мужчина. Двигался он во встречном направлении. Мотоциклиста госпитализировали.
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