СК ищет очевидцев смертельной аварии, помощь медиков понадобилась водителю трактора - обзор ДТП

Осиповичский район

Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Осиповичском районе, где погибла пассажир авто. ДТП случилось еще 22 октября, водитель на Peugeot на дороге Минск - Гомель на 77-м километре пошел на опережение попутного транспорта и столкнулся с автомобилем LADA, который стоял на левой полосе после аварии. От полученных травм женщина на заднем сидении легковушки погибла на месте происшествия. В СК в рамках расследования уголовного дела просят очевидцев ДТП обращаться по телефонам /0222/ 74-85-70; 29-80-06; /02235/ 24-132; 24-110.

Минск

Не уступил дорогу - ГАИ разбирается в обстоятельствах утреннего ДТП в Минске. По предварительной информации, 53-летний водитель Volkswagen ехал по улице Сухаревской, во время разворота он не пропустил маршрутку, микроавтобус ехал во встречном направлении. Как итог - столкновение. Никто не пострадал, но машинам потребуется ремонт.

Борисовский р-н

Помощь медиков понадобилась водителю трактора в Борисовском районе. Накануне на 28-м километре трассы Р67 водитель на автомобиле Mercedes ехал в направление Борисова и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором. Машинист-тракторист с травмами доставлен в больницу.

Копыль

В Копыле под колеса авто попала пешеход. Водитель на Kia Rio, поворачивая налево, сбил девушку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными травмами ее отвезли в медучреждение.

Речицкий р-н