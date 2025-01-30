Скандально известного сжигателя Корана застрелили во время прямой видеотрансляции в соцсетях

Скандально известный шведский сжигатель Корана Салван Момика убит ночью в своем доме в пригороде Стокгольма. Когда в него стреляли, Момика вел прямую видеотрансляцию в социальных сетях.

По делу задержаны пять человек - их имена в интересах следствия пока не разглашаются.

Момика приехал в Швецию из Ирака в 18 году и получил трехлетний вид на жительство. Стал известен общественности летом 23-го, когда несколько раз публично сжигал Коран. Эти действия вызвали бурную реакцию далеко за пределами Швеции. Сам Момика заявил - за его голову назначена награда.

Отметим, как раз сегодня суд должен был вынести вердикт по его делу в разжигании межнациональной розни.