Три происшествия с самолетами за день - что известно о жертвах и причинах инцидентов

Эксперты сомневаются, что в крушении самолета в Южной Корее виноваты птицы. Австралиец Джеффри Делл отметил, что никогда не видел, чтобы из-за этого выпускались шасси. А Тревор Дженсен подчеркнул, что пожарные и аварийные службы обычно готовы к посадке "на брюхо".

Напомним, ЧП произошло 29 декабря. На борту был 181 человек, спастись удалось только двум членам экипажа. В стране объявлен недельный траур. Соболезнования народу Республики Корея, а также слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отметим, в этот день в мире произошли еще два инцидента с самолетами. Подробности узнала Ольга Давидович.

Одна из крупнейших авиакатастроф в истории Южной Кореи - Boeing 737, выполнявший рейс из Бангкока в международный аэропорт Муан, потерпел крушение при посадке. Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить только спустя несколько часов после начала спасательной операции.

На борту находился 181 человек. Среди них 5 детей в возрасте до 10 лет. Чудом спастись удалось только двум членам экипажа. Выжившая стюардесса рассказала спасателям, что в двигателе на одной из сторон появился дым, после этого произошел взрыв. Пламя в одном из двигателей видели и очевидцы, а в соцсетях расходятся кадры, на которых запечатлен, предположительно, тот самый момент попадания птицы в двигатель боинга.

По информации южнокорейских СМИ, после этого мотор перестал работать, вместе с ним неисправность получило и шасси. Точная причина крушения станет известна только после анализа бортовых самописцев, которые были обнаружены на месте катастрофы.

Ли Чон Хен, начальник пожарной части г. Муана (Республика Корея):

"Мы предполагаем, что причиной аварии стало столкновение с птицами или же ухудшение погодных условий. Точная причина будет установлена в ходе дальнейшего судебно-медицинского и совместного расследования".

В этом есть какая-то зловещая издевка судьбы, но в точности такой же инцидент произошел 29 декабря и в канадском Галифаксе. К счастью, там обошлось без жертв. У самолета канадской авиакомпании по неустановленным пока причинам не сработало одно из шасси. Лайнер совершил жесткую посадку на брюхо, загорелся, но чудом не взорвался.