Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

У летевшего из Москвы в Таиланд лайнера загорелся двигатель

В аэропорту Домодедово произошло ЧП. Через несколько минут после вылета загорелся один из двигателей дальнемагистрального лайнера "Боинг-777", направлявшегося в Таиланд.

Пламя удалось погасить еще в полете, но командир корабля запросил экстренную посадку. Совершив несколько кругов, чтобы выжечь топливо, лайнер вернулся в аэропорт.

Никто из 425 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Разделы:

ПроисшествияЧПРоссия

Теги:

самолетыинцидент