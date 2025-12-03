3.74 BYN
У летевшего из Москвы в Таиланд лайнера загорелся двигатель
Автор:Редакция news.by
В аэропорту Домодедово произошло ЧП. Через несколько минут после вылета загорелся один из двигателей дальнемагистрального лайнера "Боинг-777", направлявшегося в Таиланд.
Пламя удалось погасить еще в полете, но командир корабля запросил экстренную посадку. Совершив несколько кругов, чтобы выжечь топливо, лайнер вернулся в аэропорт.
Никто из 425 человек, находившихся на борту, не пострадал.