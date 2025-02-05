В Брюсселе неизвестные открыли стрельбу из автоматов на ж/д вокзале

В Брюсселе на железнодорожном вокзале Клемансо прозвучало несколько выстрелов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих неизвестных с автоматами.

Жертв и пострадавших не было. Полиция пытается задержать стрелков, но им, по предварительным данным, удалось скрыться. Перекрыты соседние станции метро. Бельгийские спецслужбы также выясняют, был ли это теракт.