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В Гомеле подросток на электросамокате попал под колеса авто
В Гомеле в ДТП травмирован 17-летний парень. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Около полудня 30 июня 88-летний водитель "Митсубиси" на Куйбышевском проезде совершил наезд на 17-летнего парня - подросток на электросамокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был госпитализирован.
Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными и осторожными при подъезде к пешеходным переходам. "Заблаговременно снижайте скорость и предоставляйте преимущества пешеходам", - подчеркнули стражи дорог.
В ГАИ напомнили и важные правила безопасности для тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности: при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться и убедиться в безопасности выезда на дорогу, а пересекать ее следует со скоростью идущего шагом человека.