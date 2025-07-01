В Гомеле подросток на электросамокате попал под колеса авто

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В Гомеле в ДТП травмирован 17-летний парень. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Около полудня 30 июня 88-летний водитель "Митсубиси" на Куйбышевском проезде совершил наезд на 17-летнего парня - подросток на электросамокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был госпитализирован.

Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными и осторожными при подъезде к пешеходным переходам. "Заблаговременно снижайте скорость и предоставляйте преимущества пешеходам", - подчеркнули стражи дорог.