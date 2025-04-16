В Конго при пожаре на пассажирской лодке погибли не менее 50 человек

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На северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) по меньшей мере 50 человек погибли и сотни пропали без вести из-за пожара на пассажирской лодке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Глава Красного Креста региона Майтр Коломба Мампунья уточнил, что трагедия произошла недалеко от города Мбандака. Деревянная лодка с мотором загорелась, а потом перевернулась.

Сообщается, что в лодке находились около 400 человек. Люди, испугавшись пожара, прыгали в воду. Многие утонули, в числе погибших есть дети. Десятки пассажиров были спасены, почти у всех есть ожоги.