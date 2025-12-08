Политика милитаризма, проводимая Ригой, привела к первым жертвам. В Латвии двое рабочих погибли при строительстве пограничной инфраструктуры.

Трагический инцидент произошел на озере Пейтелис на границе Латвии и России. Там затонула лодка, в которой находились 5 человек, занимавшихся строительством понтонных настилов. Двоих спасти не удалось.