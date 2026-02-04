3.74 BYN
В Марокко из-за риска затопления эвакуируют население
Автор:Редакция news.by
В Марокко срочно эвакуируют население. Северо-востоку страны грозит реальный риск затопления. Покинуть свои дома вынуждены около сотни тысяч человек. В ближайшие часы наступит пик стихии. Для эвакуации мобилизован весь городской транспорт и спецтехника.
К удару стихии готовятся и в Испании. Более 3 тыс. человек эвакуированы в Андалусии. Там сильная буря с ливнями. Непогода спровоцировала нарушения железнодорожного сообщения, приостановлена работа некоторых портов.