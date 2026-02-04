В Марокко из-за риска затопления эвакуируют население

В Марокко срочно эвакуируют население. Северо-востоку страны грозит реальный риск затопления. Покинуть свои дома вынуждены около сотни тысяч человек. В ближайшие часы наступит пик стихии. Для эвакуации мобилизован весь городской транспорт и спецтехника.