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В Мексике 9 человек погибли при вооруженном нападении на реабилитационный центр
9 человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр Shaddai в городе Кулиакан в мексиканском штате Синалоа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Formula.
"Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в ночь на понедельник в реабилитационном центре Shaddai AC, расположенном в районе Колинас-де-Сан-Мигель в Кулиакане, Синалоа", - сообщила радиостанция Formula со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным СМИ, инцидент произошел около двух часов ночи, когда вооруженная группа ворвалась в здание, взломав дверь гаража. Из 30 человек, находившихся в этой клинике, 16 не пострадали.
Местные издания связывают массовое убийство с противостоянием двух фракций бывшего наркокартеля Синалоа - "Лос Чапитос" под руководством сыновей основателя картеля Хоакина Гусмана Лоэры и "Лой Майос", которой до своего ареста руководил Исмаэль Самбада.