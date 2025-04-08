В Мексике 9 человек погибли при вооруженном нападении на реабилитационный центр

9 человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр Shaddai в городе Кулиакан в мексиканском штате Синалоа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Formula.

"Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в ночь на понедельник в реабилитационном центре Shaddai AC, расположенном в районе Колинас-де-Сан-Мигель в Кулиакане, Синалоа", - сообщила радиостанция Formula со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным СМИ, инцидент произошел около двух часов ночи, когда вооруженная группа ворвалась в здание, взломав дверь гаража. Из 30 человек, находившихся в этой клинике, 16 не пострадали.